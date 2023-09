Harminc másodpercen is múlhat egy ember élete, fontos kampányt indított a Magyar Suzuki

Az autósok többsége hetente legalább egyszer találkozik szirénázó járművel. Több mint felük gondolja úgy, hogy a közlekedők megfelelően reagálnak az ilyen helyzetekben – derül ki a Magyar Suzuki megbízásából az Ipsos által készített reprezentatív kutatásból.

Az autósok 80 százaléka saját bevallása szerint nem stresszel, mert pontosan tudja, mit kell ilyenkor tenni, azonban a szakemberek és a segítségnyújtók tapasztalata szerint

a többiek rossz döntést hoznak, vagy megkésett reakciójukkal akadályozzák a szirénázó járművek haladását, pedig sok esetben akár fél percen is múlhat egy ember élete.

Kritikus állapotú beteghez történő riasztás esetén akár fél percen is múlhat egy emberélet. Ha helyenként néhány másodpercről van is csak szó, az időveszteség összességében akár több perc is lehet sokszori megállás esetén. A legnagyobb segítség, ha folyamatosan tudunk haladni