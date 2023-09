Elfogták a debreceni kerékpártolvajokat

Főleg kerékpárban utazott a tolvajbanda, de aztán kisebb parfümlopásokban is meglátták a lehetőséget. A háromfős társaság Hajdúhadházról járt be Debrecenbe vadászni. Udvarokra surrantak be, hogy kerékpárt lopjanak, valamint az őrizetlenül hagyott kétkerekűeket is elkötötték. A bevásárlóközpontokba is ellátogattak, innen parfümöket emeltek el.