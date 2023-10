Párbeszéd: védett növényeket pusztítottak ki a gödi Samsung-gyár miatt

Kocsis-Cake Olivio, a párt környezetvédelmi és klímaügyi árnyékminisztere a DK Facebook-oldalán közvetített online sajtótájékoztatóján arról számolt be, hogy Iváncsán arról panaszkodnak a lakók, hogy a gyár közelében éjjel-nappal szünet nélküli dübörgést hallanak. A Demokratikus Koalíció szerint az esetből kiindulva az országban működő összes akkugyár mellé zajmérőt kellene telepíttetni.

Szabó Zsolt, Dunaújváros DK-s alpolgármestere hozzátette: az iváncsiaiaknak évek óta kell ezzel együtt élniük, miközben a Fideszes városvezetés nem tesz semmit az ügyben. Rámutatott: a zajszennyezés ráadásul évek éjjel-és nappal is meghaladja a megengedett határértéket. Mint fogalmazott, a helyiek szerint az üzem miatt a község levegőminősége is romlott, értesüléseik szerint a gyárban több munkahelyi baleset is történt, a vendégmunkások pedig tömegesen érkeznek.

Párbeszéd: természetkárosítás is történik

A Párbeszéd elnöke, Szabó Rebeka is megszólalt vasárnap akkugyár ügyben. Szintén közösségi oldalukon közvetített sajtótájékoztatón a gödi Samsung-gyárat hozta fel példaként. „Vízellátása miatt nyolc és fél kilométeren keresztül vízvezetéket, illetve tizenhárom és fél kilométeren szennyvízvezetékeket kell kiépíteni, amire 32 milliárd forintot szán a magyar állam, a Mészáros és Mészáros Zrt. közreműködésével”– emelte ki.

Hozzátette: a csatornaépítés nemcsak rengeteg pénzbe kerül, a Göd és Sződliget melletti természetvédelmi Natura 2000-es területeken számos fát vágtak ki emiatt és kipusztítottak több mint négyszáz tő fokozottan védett homoki kikericst, ezek eszmei értéke meghaladja a 40 millió forintot. Mindezt egy gödi civil szervezet derítette ki.

Az ellenzéki párt országgyűlési képviselője jelezte, írásbeli kérdést nyújt be az Agrárminisztériumnak, hogy meg tudja, mit kívánnak tenni a további természetkárosítások ellen, továbbá adatigényléssel fordul az ügyben a Duna-Ipoly Nemzeti Park vezetéséhez – írja az MTI.