Bizarr jelenetet rögzített egy magyar autós fedélzeti kamerája

Tatabánya és Tarján között vontatott úgy egy autót egy autómentő, hogy közben a vontatott jármű elhagyta az egyik abroncsát. Az esetet a szerelvény mögött haladó egyik gépjármű fedélzeti kamerája rögzítette. A sofőrt több százezer forintra is megbüntethetik.

Menet közben levált a gumi a kerékről, de a tréler tovább vontatta a műszaki hibás autót. Egyrészt a manőver elég veszélyes volt, mert az abroncs bármit eltalálhatott volna, de emellett még az aszfaltot is károsíthatta.

Kőrösi Brigitta autós oktató szerint a gumiabroncs ahogy lepattan, akár a szembejövőnek egy balesetet is okozhatott volna.

Például nézzünk egy motorost, aki ugye egy ilyen esetben nem biztos, hogy ki tudja kerülni ezeket, vagy mondjuk egy olyan is történhetett volna, hogy a mögöttünk levő járművet, aki épp a felvételt készítette, alá mehet, kikerüli, elrántja a kormányt

– részletezte a szakember a Tényeknek.

A leszakadt gumi a fűben kötött ki, ahol másnap is meg lehetett találni. A felni pedig az autós oktató szerint az úttest állapotát is nagyban roncsolhatta. A sofőrt akár meg is büntethetik a felelőtlen vontatásért.

Borbély Zoltán ügyvéd szerint ez a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése.

Ellenőrizni kell a sofőrnek az elindulás előtt a vontatmányt is, de valószínűleg ez már ki volt lazulva az elinduláskor is, és hogyha az elinduláskor észre lehetett volna venni, akkor ez egy gondatlan szabálysértés, 200 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható

– fogalmazott az ügyvéd.

Ha az esetből súlyosabb baleset lett volna, akkor akár évekre börtönbe kerülhetett volna a sofőr.