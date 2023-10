Több tanár, sőt még az igazgató is felmond egy budapesti általános iskolában

Komoly gondot okozhat a tanárhiány a jó nevű V. kerületi Hild József Általános Iskolában. Novembertől ugyanis három tanár és az igazgató is felmond a státusztörvény miatt. A hírek szerint a négy pedagógus távozása után osztályösszevonásra is sor kerülhet.

Az intézmény igazgatója, Göggené Somfai Zsuzsa közölte, jelenleg azon dolgoznak, hogy a pedagógusok távozása után minél hamarabb megnyugtató megoldást találjanak a kialakult helyzetre, valamint, hogy az oktató-nevelő munka folyamatos legyen.

A Népszava kérdésére az igazgatónő a továbbiakról elmondta: most a gyermekek és a kollégák nyugalma, valamint a folyamatos oktató-nevelő munka a legfontosabb. Hozzátette, „a törvényi lehetőségeknek megfelelően kezdték el kezelni a helyzetet”.

A lap szerint az iskola évek óta országosan kiemelkedő eredményekkel büszkélkedhetnek az Országos Kompetenciamérésen és a Nyelvi Mérésen. Tanulóik sikeresen szerepelnek a körzeti és országos anyanyelvi és matematika versenyeken, így nemcsak Budapestről, de a város vonzáskörzetéből is sok diák jár az intézménybe.

Az iskolában évfolyamonként két osztály működik. Úgy tudni,

ha a távozó tanárok helyett nem találnak időben új pedagógusokat, az osztályokat akár össze is vonhatják.

Mint arról az index is írt, a Belügyminisztérium október 5-én, csütörtökön hozhatja nyilvánosságra azt, hogy pontosan hány tanár hagyta ott a pályát az utóbbi hetekben a pedagógusok státusztörvénye miatt.

Egyesek szerint a státusztörvény tovább súlyosbította a tanárhiányt, és nem kevés pedagógus mondott fel miatta. A kormányzat nevében Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter ezzel kapcsolatban csak egy becslést árult el a Kormányinfón, konkrét szám még nem látott napvilágot. Hozzátette, a „különböző jóslatokkal szemben tömeges pályaelhagyás nem történt”.

Legalább 500 tanári állás van meghirdetve, és a Facebookon is keresik őket

A Népszava ezen túl arról is beszámolt, hogy a közszféra állásportálján most is több mint fél­ezer aktív hirdetésük van a tankerületi központoknak.

Az ország egyik rangos középiskolájában, az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban több üres álláshelyre is lehet jelentkezni: várnak német nyelvtanárt, matematika-fizika szakos tanárt, digitális kultúra tanárt, de keresnek iskolatitkárt is.

A Budapest XVII. kerületében található Kossuth Lajos Általános Iskola igazgatója pedig már a saját Facebook-oldalán meghirdetve keresett magyar szakos tanárt pár napja – erről az Alfahír számolt be. A Pedagógus Állások nevű Facebook-csoportban is állandóan, napi rendszerességgel érkezek az újabb és újabb hirdetések.