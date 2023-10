A mentőautók szirénázva is legfeljebb plusz 30 kilométer per órával léphetik túl a többi közlekedőre vonatkozó legnagyobb megengedett sebességet. Ezzel az Országos Mentőszolgálat a saját gépkocsivezetői számára is biztonsági határt húz.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy például 50 kilométer per óra sebességkorlátozású útszakaszon szirénázva maximum 80 kilométer per óra sebességgel haladhat a mentőautó, de

kereszteződésbe érve a piros lámpán maximális körültekintéssel, megkülönböztető jelzéseket használva is legfeljebb 30 kilométer per óra sebességgel hajthat át.

Az ennél nagyobb mértékű sebességtúllépés jelentősen növeli a súlyos balesetek kockázatát, amely ekkor már nincs arányban a sikeres életmentés esélyének a gyorsaságtól remélt növekedésével.

A mentő-vezető gyakorlatilag a sebessége megfelelő megválasztásával adhat lehetőséget önmagának és a másik közlekedőnek ahhoz, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre észlelésre, döntésre és cselekvésre, az akadálytalan továbbhaladás biztosítására

– mondta Melegh Gábor igazságügyi szakértő.

Jelenleg évente átlagosan 70 súlyos mentőbaleset történik Magyarországon. Az utakon közlekedők edukációját szolgáló kampányok és a szirénázó járművekre vonatkozó biztonsági szabályok együttesen alkalmasak lehetnek a mentőbalesetek megelőzésére és a mentők biztonságos és gyors közlekedésének elősegítésére.

A KRESZ megfogalmazása szerint: