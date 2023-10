Lantos Csaba nem szívesen okozna meglepetést a magyaroknak

A kormány célja, hogy Magyarország energiaellátása hosszú távon biztonságos, megfizethető és fenntartható legyen. A most elkészült beruházás fontos lépés ezen az úton – mondta az energiaügyi miniszter kedden, az Opus Titász Zrt. Debrecen nyugati határán megépülő Macs 132/22 kilovoltos áramhálózati alállomásának ünnepélyes avatásán.

Lantos Csaba rámutatott: a villamosenergia-hálózat korszerűsítését a növekvő lakossági és ipari igények mellett a megújuló energiaforrások lendületes térnyerése is indokolja. A kormány országszerte 160 milliárd forinttal támogat kapacitásbővítő, üzembiztonságot javító beruházásokat az átviteli rendszerirányítónál és az elosztóknál.

A tárcavezető azt mondta, világpolitikai és világgazdasági okai vannak annak, hogy az energetika, az ellátás biztonsága és az energiaárak alakulása minden európai országban központi kérdéssé vált.

A kormány feladata az, hogy ebben az összetett és bonyolult helyzetben megtalálja a Magyarország számára legjobb válaszokat az energetika területén is. Nem okozunk meglepetést, a kormány kitart eddigi politikája mellett, továbbra is támogatjuk a gazdaság fejlődését, a munkahelyteremtést és a családokat. Az energiapolitika is ezt a célt szolgálja

– hangoztatta a miniszter.

Lantos Csaba felidézte, hogy kidolgoztak egy tízéves, több ezer milliárd forintos energiaszuverenitási programot. Mint mondta: Úgy látják, hogy a függetlenség – az áramellátást tekintve – az atomenergia és a megújuló energiaforrások kettősére építve megvalósítható.

Folytatódnak a beruházások

Jelezte azt is, hogy a kapacitásbővítő, üzembiztonságot javító beruházások folytatódnak: a közelmúltban benyújtott REPowerEU fejezetbe együttesen 495 milliárd forint beruházási értékben tervezték be az áramhálózat megújítását, digitalizálását és az ipari parkok energetikai célú zöldítését szolgáló fejlesztéseket.

„A legfontosabb, hogy továbbra is biztosítjuk a lakosság számára a rezsicsökkentett árakat. Európában ma is Magyarországon a legolcsóbb a családok számára a földgáz és a villanyáram. A magas energiaárak elleni védekezéshez nemcsak a lakosságnak, hanem az önkormányzatoknak, az intézményeknek és vállalkozásoknak is segítséget nyújtottunk” – mutatott rá a tárcavezető.

Félmillió magyar keresete a tét

Lantos Csaba az ünnepélyes átadón kiemelte: a debreceni beruházások összértéke meghaladta a 4,8 milliárd forintot, céljuk pedig a megnövekedett és várhatóan tovább emelkedő, ipari fogyasztói igényeknek való megfelelés, az áramellátás biztonságának további emelése volt.

A fejlesztés a BMW járműgyárának is otthont adó észak-nyugati gazdasági övezet zavartalan energiaellátását segíti.

Magyarország az európai autóipar jelentős szereplője, az ágazat meghatározó hányadát adja a hazai gazdasági és ipari teljesítménynek, a kivitelnek és foglalkoztatásnak

– jegyezte meg Lantos Csaba, hozzátéve: a közvetlen és közvetett álláshelyeket egybeszámítva akár félmillió magyar kenyérkeresete múlhat a szektor hazai jelenlétén.

Kiemelte, hogy az autógyártás több szempontból korszakváltáson megy át: nemcsak a környezetkímélő hajtás térnyerése, hanem az önvezető technológiák és járműmegosztó szolgáltatások terjedése miatt is.

Az Európai Unió a klímasemlegesség elérése érdekében az elektromos mobilitás mellett kötelezte el magát.

Magyarország úgy őrizheti meg kivívott helyét az ágazatban, és védheti meg ezzel magyarok százezreinek munkahelyét, ha a legkorszerűbb technológiákat honosítja meg, érkezzenek azok Németországból vagy akár a Távol-Keletről, Kínából és Dél-Koreából

– hangsúlyozta az energiaügyi miniszter.

Papp László (Fidesz–KDNP), Debrecen polgármestere stratégiai jelentőségűnek nevezte azt az együttműködést, amely kialakult az elmúlt években a város, a kormány és az Opus vállalatcsoport között.