Eltört a sín a Nyugati és Kőbánya alsó között, jelentős késésekre kell számítani

A síntörés miatt a vonatok többsége a Nyugati helyett Kőbánya-Kispestről, valamint az elővárosi állomásokról indult és érkezett csütörtök délelőtt. Délre a hibát elhárították, és ismét korlátozás nélkül közlekedhetnek a vonatok a Nyugati pályaudvar és Kőbánya alsó között.

Mint írták, a lentebbi kivétellel a vonatok ismét a teljes útvonalukon közlekednek. A menetrend kora délután állhat helyre a ceglédi, debreceni, a szegedi és a lajosmizsei vonalon. Az M3-as metrón és a 151-es buszon délig fogadják el a vasúti jegyeket és bérleteket – tették hozzá.

Forgalmi változások:

A Nyugatiból Szeged-Rókusra 11:53-kor induló Napfény InterCity (IC 714) Monortól közlekedik.

A Nyugatiból Ceglédre 12:03-kor induló Z50-es vonat (2834) Monorig S50-es vonatként (2754) közlekedik. Monortól 15-20 perc késéssel közlekedik tovább.

A Monorról a Nyugatiba 13:37-kor induló S50-es vonat (2785) nem közlekedik.

Mint megírtuk, Lázár János építési és közlekedési miniszter több kiemelt fejlesztést is leállított. Ilyen volt például a Ferencváros C elágazás–Kőbánya felső–Rákos–Rákosliget, valamint Rákos–Gyömrő vasúti vonalszakasz fejlesztése, de törölték a Galvani hídra vonatkozó beruházást is.