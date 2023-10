A Fornetti lett Európa legjobb franchise-hálózata

Egyedülálló sikert ért el a tavaly már a 25 éves születésnapját ünneplő Fornetti Group: a magyar gyökerekkel rendelkező, jelenleg az Aryzta AG tulajdonában lévő céget Európa legjobb franchise-hálózatává választotta az Európai Franchise Szövetség.

A cég patinás és látványosan sikeres kereskedelmi láncolatokat utasított maga mögé, és nyerte el a legmagasabb szakmai elismerést. A brüsszeli díjátadón a cég nevében Martin Udvarev, a Fornetti Románia ügyvezető igazgatója vette át a kitüntető címet.

A Fornetti történetében kiemelkedő mozzanatként, valódi fegyvertényként értékeljük a díj megszerzését, mert ez egyértelmű jele annak, hogy a szisztematikus, tudatos munkánkat nemcsak a vásárlók, hanem a legmagasabban jegyzett európai szakmai grémium is elismeri. A gazdasági nehézségek ellenére a Fornetti az utóbbi években is magabiztosan vezette a régió pékipari piacát; mind itthon, mind pedig Európában példamutató sikereket és tiszteletre méltó eredményeket értünk el. A díj azonban nemcsak a központnak, hanem a franchise-partnereknek is fontos visszajelzés, ugyanis egyértelművé vált, hogy a magas minőségű termékeink és szolgáltatásaink mellett az értékesítési modellünk is a progresszivitást fémjelzi

– hangsúlyozza Bánhidi Attila, a Fornetti Group vezérigazgatója.

A Fornetti Group Magyarországon kívül Romániában és Bulgáriában működtet telephelyet; összesen több mint 1200 munkavállaló dolgozik a cég kötelékében. A franchise-hálózatban dolgozók száma azonban meghaladja a 15 ezret, így a vállalatot jelentős munkáltatóként tartják számon a nemzetközi összehasonlításokban is.

A cég termékeit jelenleg Európa 17 országában találjuk meg, és naponta egymillió ember választ a vállalat kínálatából. A több mint 200-féle pékipari terméket felmutató szortiment Európa-szerte 3500 értékesítési ponton érhető el, de a cég egyre nagyobb teret hódít a retail- és a Horeca-üzletágban is.

A Fornetti a Covid-időszakban is több mint száz új üzletet nyitott évente, és javában zajlik a meglévő boltok korszerűsítése is. A vállalat ma már a 4. generációs arculatát és üzleti modelljét igyekszik minél több értékesítési ponton megmutatni, és a modernitást fókuszba helyező stratégia helyesnek bizonyul, mivel a megújított boltokban akár harmadával is gyarapodhat az eladott termékek mennyisége.

Ez a támogatott szerkesztőségi tartalom a Fornetti Group közreműködésével született.