A legendás trágárságok óta rengeteget szelídült a parlamenti vita nyelvezete

Noha a világ számos pontján fordulnak elő parlamenti összecsapások – nagyon messze sem kell menni ezért, hiszen a háború előtt a szomszédos Ukrajnában is rendszeresen fordultak elő ökölváltások és dulakodások a törvényhozás épületében –, a magyar politikai kultúra ennél jóval elegánsabb volt mindig is. Ennek ellenére elő-előfordultak olyan esetek, amikor a képviselők nem bírtak magukkal, nem tudták befogni a szájukat, és/vagy bekiabáltak, vagy éppenséggel arról feledkeztek meg, hogy be van kapcsolva a mikrofonjuk, és maguk elé mormoltak egy-egy cifrább káromkodást.

A fiatal ellenzék

A mostani ciklus még csak alig másfél éve tart, de máris volt néhány emlékezetes „beszólás”, amelyek mindegyike a Momentum frakciójához köthető. Ezek közül is kiemelkedik a pártelnök, Gelencsér Ferenc elszólása, aki saját magát minősítette idén szeptemberben, amikor felszólalása után annyit mondott: „Hű, ezt nagyon elb.sztam”. A legfrissebb pedig múlt hétfőn történt, és a már említett, bekapcsolt mikrofonokhoz tartozik: Lőcsei Lajos felejtette el, hogy már hallható minden szava, és káromkodott a felszólalása kezdetén. Ez ugyan még nincs rögzítve a naplóban, de az elérhető videók szerint egyértelmű volt a kijelentés.

Gyurcsányi idézetek

A naplóban nem is egy ciklusban fordult elő Gyurcsány Ferenc őszödi beszédének felidézése, az abban rejlő káromkodásokkal együtt. Ezek között ott van a sokat emlegetett „elk.rtuk” vagy a „k..va ország” is.

Korábban rendszeres volt a csúnya beszéd

A legtöbb káromkodást a napló egyébként a 2010-es évek előtti időszakból jegyezte fel, azokban az időkben rendszeresek voltak a képviselők egymás közötti beszólásai, odamondogatásai. De olyan is előfordult, hogy valaki saját megcsörrenő telefonját vagy a beakadó mikrofonzsinórt torkolta le egy cifra káromkodással. Heintz Tamás például félreérthetetlen módon fejezte ki 2006-ban a szembenállóknak szánt véleményét, ami miatt később bocsánatot is kért.

Mi állhat a szelídülés hátterében?

Kiszelly Zoltán, a Századvég politikai elemzési igazgatója szerint egy politikus káromkodása mögött három ok állhat: a spontaneitás, amikor hirtelen felindultságból mondja ki a szavakat, a nyomatékosítás, amikor a káromkodással akarja felhívni a figyelmet a mondanivalójára, illetve a tudatosság, amikor így akarja minél több emberhez eljuttatni üzenetét. Ez utóbbira volt példa Hadházy Ákos táblás performansza.

A politológus szerint a szelídülés mögött állhat az is, hogy egyrészt ma már a házelnök vaskosabb büntetéseket oszthat ki, de az is, hogy magasabb lett az emberek ingerküszöbe. Ráadásul ma már messze nem olyan feszült a politikai helyzet, és nem olyan kiélezett a harc, mint a 2000-es évek fordulóján és elején volt. Akkor még ki-kicsusszantak vaskosabb odamondogatások.

Végezetül jöjjenek az Index által kigyűjtött, az Országgyűlési Naplóban lejegyzett parlamenti káromkodások időrendben: (a naplóban teljes szavak szerepelnek, a káromkodásokat az Index szerkesztősége pontozta ki)

2023. 10. 09.

Lőcsei Lajos (Momentum) – felszólalása előtt a már bekapcsolt mikrofonba:

„Hát jó, b.sszus.”

2023. 09. 25.

Gelencsér Ferenc (Momentum) – saját felszólalásának értékelésekor:

„Hú, ezt nagyon elb.sztam.”

2023. 06. 16.

Tóth Endre (Momentum) – az oktatás helyzetéről:

(...) „egy múltbeli időszakra készíti fel a diákokat, és amikor kikerülnek a felnőtt életbe, akkor látják, hogy b.sszus, nem ezt kéri a munkaerőpiac, nem ezt várja el tőlük, nem erre van szükség, nem tudják megállni a helyüket” (...)

2021. 05. 26.

Soltész Miklós (KDNP) – Gyurcsány Ferenc őszödi beszédét idézve:

(...) „mégis kiderült, miként gondol az országra Gyurcsány Ferenc, idézet: »k..va ország«, miként verte át a világot: »hazudtunk reggel, éjjel és este«” (...)

(Felszólalásában később szintén Gyurcsány-idézetként használta az elk.rtuk szót is.)

2019. 11. 20.

Csárdi Antal (LMP) – felszólalása a parlamenti káromkodásokkal összefüggően:

„»Ne ugassál, kis köcsög!«, mondta ezt Bánki Erik képviselőtársunk.”

(Az eredeti mondat állítólag 2012-ben hangzott el, ám nem található a naplóban.)

2019. 10. 21.

Az Országgyűlési Napló nemcsak elhangzott káromkodást, hanem írásbelit is rögzít. Így történt ez 2019 októberében, idézzük a jegyzőkönyvből:

Dr. Hadházy Ákos képviselői helyén ülve felmutat egy táblát, amelyen a következő szöveg látható: „A lónak a f.szát!”

2013. 02. 12.

Kupper András (Fidesz) – egy filmkritikából idézve:

„Nos, tehát a Magyar Nemzetben jelent meg egy rövid kritika A csodálatos mandarinról, amely így szól: »A szerelem és a halál nagy misztériumát így transzponálja le a film egy jelenkori, ’a k..va, a st..ci és a macerás kuncsaft’ történet szintjére.«”

2012. 11. 20.

Lenhardt Balázs (független) – egy bűnöző szavait idézve:

„Leszúrlak, te magyar g.ci. Adjátok ki a büdös köcsög magyart, hadd szurkáljuk meg!”

(A mondat elhangzása után az elnök közlölte, hogy még idézet címén sem engedi meg ezen szavak használatát.)

2012. 06. 11.

Wittner Mária (Fidesz) – az MSZP-s közbeszólásokra:

„Anyád! Ez nem kommunista párt.”

2010. 12. 20.

Varga László (MSZP) – fideszes közbeszólásokra:

„Elmész te a p.csába, vigyázzál magadra!”

2008. 05. 19.

Ellenzéki közbekiabálás Kóka János (SZDSZ) felszólalására:

„Bravó! Ki a jó? Ki volt a miniszter eddig? – ...anyád!”

2007. 06. 14.

Navracsics Tibor (Fidesz) az egyéves őszödi beszéd felidézésekor:

„Első idézet következik: »Nincsen sok választás. Azért nincsen, mert elk.rtuk.« Nem elszúrtuk, miniszterelnök úr, elk.rtuk.”

2006. 12. 11.

Heintz Tamás (Fidesz) – felszólalása után:

„Kapjátok be!”

2004. 03. 01.

Tóth Sándor (MSZP) – miután felszólalása közben többször megszólalt a telefonja:

„A k..va anyádat!”

2003. 10. 30.

Kis Zoltán (SZDSZ) – Tállai András felszólalására, aki Csampa Zsolttól kapott időt a felszólalására:

„Egy órája nincs itt. K..va jó.”

2003. 10. 06.

Isépy Tamás (Fidesz) – mentelmi ügyek tárgyalásakor:

„Szanyi Tibornak sikerült két alkalommal megvádolni Balogh Gyulát hivatali visszaéléssel és választási csalással. Nem olyan üggyel, hogy menj az anyád izéjébe, nem ilyen ügy volt egyik sem.”

2002. 07. 09.

MSZP-s képviselő Font Sándor (MDF) felszólalása közben:

„Anyád!”

2001. 10. 16.

Lányi Zsolt (független) – leülés közben beleakadt a mikrofonjába:

„A k..va anyádat...”

2000. 02. 04.

Kis Zoltán (SZDSZ) – Csapody Miklós (MDF) felszólalására:

„K..va szellemes!”

1999. 09. 07.

Szabó Zoltán (MSZP) – szavazáskor:

„Bassza meg! K..va é...!”

(Elhíresült káromkodása volt 2005-ből Kuncze Gábornak is, aki állítólag egy fideszes padsorokból érkező bekiabálásra reagált úgy, hogy a „K..va anyádat!”, ám ez nem szerepelt az Országgyűlési Naplóban.)

(Borítókép: Hadházy Ákos feliratot tart a kezében Orbán Viktor miniszterelnök napirendi előtti felszólalása alatt 2019. október 21-én. Fotó: Kovács Tamás / Index)