„Ha Vona nem lép le, akkor ’22-ben Gyurcsány kuncsorgott volna a Jobbik után, és nem fordítva”

A Jobbik két korábbi elnöke, miniszterelnök-jelöltje is indul a jövő nyári európai parlamenti választáson, ahol egykori pártjuk amúgy is az életéért küzd. Ha ugyanis nem sikerül a Jobbiknak mandátumot szereznie, végleg eltűnhet a politikai süllyesztőben. Jakab Péter szerint nem is kár értük, mert a történelem szemétdombjára valók, Vona Gábor viszont sok sikert kíván nekik, izgulni azonban már csak az új pártjáért fog. De mit szól ehhez a jelenlegi elnök, Gyöngyösi Márton?