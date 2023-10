Pintér Sándor nem jelent meg, de Takács Péter elmondta, mit gondol a patkányokról, poloskákról

Akadozó melegvíz-ellátás, futkorászó patkány, brutális poloskainvázió – az elmúlt időszakban futótűzként terjedtek a médiában a kórházak higiéniai állapotáról szóló hírek. Pintér Sándor kedden az Országgyűlés Népjóléti Bizottságában lehetőséget kapott arra, hogy tiszta vizet öntsön a pohárba, a belügyminiszter azonban nem tett eleget a meghívásnak, maga helyett Takács Pétert delegálta. Az egészségügyi államtitkár az Index kérdéseire is válaszolt a helyszínen.

Rendkívüli ülést hívott össze október 17-re a Demokratikus Koalíció (DK), kezdeményezve Pintér Sándor belügyminiszter meghallgatását az Országgyűlés Népjóléti Bizottságában a magyar kórházak kritikussá vált higiéniai állapota miatt.

Miután nemegyszer volt már példa arra, hogy a kormány főbb politikusai visszautasították az ilyen típusú felkéréseket, előzetesen a Belügyminisztériumnál érdeklődtünk arról, hogy számíthatunk-e a miniszter, avagy Takács Péter államtitkár megjelenésére. Kérdésünkre az alábbi választ kaptuk:

A tárca az Országgyűlés bizottságainak meghívásának minden esetben eleget tett. Ezen a gyakorlaton a Belügyminisztérium nem változtat.

Ezzel összhangban Pintér Sándor delegáltjaként Takács Péter valóban ellátogatott a bizottsági ülésre, komoly áttörés azonban nem történhetett, a kormánypárti képviselők ugyanis nem jelentek meg a teremben.

Varga Zoltán, a DK országgyűlési képviselője, az Országgyűlés Népjóléti Bizottságának elnöke az ülés elején öt perc haladékot adott a távol maradóknak, majd megállapította a határozatképtelenséget. Kiemelte, hogy ebben az ülésszakban négy alkalomból ez már a harmadik, ami hasonló okokból meghiúsul.

Rendszerszintű menekülésnek tekinthető, amit a kormánypárti képviselők tesznek. Nehéz lehet szembenézni azzal, hogy az elmúlt tizenhárom évben tönkretettek mindent. Napjainkban az a szó, hogy kórház, egyet jelent a kórházi fertőzéssel. A magyar lakosság 88 százaléka elégedetlen az intézmények higiéniai állapotával

– sorolta Varga Zoltán, majd közölte: ismét levelet küldenek, és a várhatóan két hét múlva esedékes újabb bizottsági ülésen megint napirendre tűzi a kórházak higiéniai helyzetét.

Milyen állapotok indokolják ezt a lépést?

Mint arról az Index is beszámolt, júliusban patkány okozott riadalmat a Szent János Kórházban, de ezzel párhuzamosan arról is hallani lehetett, hogy nincs meleg víz az intézményben. Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára írásbeli kérdésre válaszolva arról számolt be, hogy műszaki meghibásodás következtében lépett fel zavar a melegvíz-ellátásban, de amint észlelték a problémát, megkezdődött a sürgős elhárítás. Ami a rágcsálót illeti: elmondása alapján az állat egy üres öltözőben jelent meg, a betegellátás emiatt semmilyen módon nem volt veszélyben, „az egy darab patkány eltávolítása” pedig sikeresen megtörtént.

Ahogy azzal szintén foglalkoztunk: augusztusban ágyi poloskák leptek el egy mentálisan sérült beteget a szentgotthárdi otthonban, az esetről több videófelvétel is napvilágot látott. Mint kiderült: a hosszú évek óta tartó rovarinváziót a bentlakók mellett a dolgozók is egyre nehezebben viselték, az áldatlan állapotok miatt többen is felmondtak.

Ugyancsak a poloskák okoztak fennforgást a Szent Margit Kórházban, a rovarok miatt nemrég egy teljes osztályt át kellett költöztetni, és a korábbinál szigorúbb szabályokat kellett bevezetni annak érdekében, hogy a vélelmezetten beteg által behurcolt fertőzés ne terjedhessen tovább.

Takács Péter: Ez a lényeg

Lapunk a helyszínen Takács Pétert kérdezte arról, hogy az említett esetek egyedinek számítanak-e, vagy esetleg valamilyen központi probléma húzódik a háttérben. Az államtitkár elmondta:

ilyen rendkívüli események bármikor előfordulhatnak, de mivel országos és helyi szinten is vannak protokolljaink, tudjuk, mit kell csinálni. Ha bármilyen gond adódik, felszámoljuk, és ez a lényeg

– jelentette ki.

Érdeklődtünk afelől is, hogy terveznek-e a közeljövőben átfogó vizsgálatot indítani, mire a politikus úgy felelt: „a tisztifőorvosi hivatal minden évben jelentést készít a kórházak higiéniai állapotáról, ez idén év végén sem lesz másképp. Amint ez megvan, szakmailag kiértékeljük, szükség esetén pedig intézkedünk” – hangsúlyozta a politikus, akit arról is megkérdeztünk: a két hét múlva esedékes bizottsági ülésre eljön-e majd Pintér Sándor.

„Ezt tőle kell megkérdezni. Amennyiben viszont ismét engem delegál, én itt leszek, ahogyan eddig is, minden esetben.”

(Borítókép: Takács Péter. Fotó: Papajcsik Péter / Index)