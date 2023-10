Hat éve jelentették be, hogy Dél-Budán a XI. kerülethez tartozó M1–M-es autópályák és a 7-es balatoni főút közötti területen egy 1200 ágyas szupermodern kórházat építenek. Az átadást 2023-ra tervezték, amit tavaly 2026-ra toltak ki.

A kivitelezés azonban meg sem kezdődött, a hónap elején az Index Kitekintő című műsorában Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár úgy fogalmazott, hogy az építkezésbe majd akkor vágnak bele, ha a gazdasági helyzet megengedi, most a jelenlegi ellátórendszer optimalizására fókuszálnak.

Nyolcmilliárd ment el eddig a projektre

A projekt előkészítését irányító Bedros J. Róbert, a (DBC) Dél-budai Centrum Projekt Beruházó és Ingatlanfejlesztő Zrt. igazgatóságának elnöke szeptember elején a Magyar Nemzetnek azt mondta, hogy a beruházás tervezési szakaszban van, amit a környezetében várható úthálózat, közművek fejlesztése miatt nem lehet még százszázalékosan befejezni.

A kormánynak továbbra is eltökélt szándéka a DBC felépítése, azonban a körülmények miatt kénytelen átütemezni a projektet, amely így egy későbbi időpontban valósul meg

– tette hozzá. Elárulta, hogy a megváltozott munkamennyiséghez igazodva nyolc munkavállalót foglalkoztat a cég, eddig a projektre nyolcmilliárd forintot használtak fel, amiben az elkészült tervekért kifizetett összeg is benne van.

Öt éve kapnak fizetést innen

A 24.hu szerint az is bizonytalan, hogy egyáltalán lesz-e szuperkórház, mégis a projektben részt vevők, többek között Kocsis Máté felesége és a Megafon vezetője is 5 éve kap innen fizetést. A beruházás azért is tetszhalott állapotba került, mert szeptemberben elvetette a kormány a dél-budai autópályás csomópont létrehozását, ami kulcsfontosságú lett volna a DBC épületének megközelíthetősége szempontjából.

A hvg360 megkérdezte a kormányt, hogy miért adnak a látszólag nem működő állami cégeknél fizetést a felügyelőbizottsági tagoknak és egyéb munkatársaknak. Gulyás Gergely telefonon a következő választ adta a lap munkatársainak:

Minden felügyelőbizottsági tagnak folyósított havi pár százezer forint is pénz, és ha a beruházás halasztása miatt egy projektcégre nincs szükség, azt meg kell szüntetni, ezt tesszük a tervezett Dél-budai Centrumkórház előkészítésére létrehozott vállalkozással is. Nincs szükség évekig olyan cégre, aminek nincs érdemi feladata.

Hozzátette: a tervezés-előkészítési fázis lezárulása után legkésőbb jövő júniusáig meg fogjuk szüntetni a DBC projektet. Mint mondta, ha később lesz pénz, újraindíthatják a centrumkórház-beruházást. A Miniszterelnökséget vezető miniszter azt is elárulta: Kocsis Máté jogász feleségét ő maga javasolta igazgatósági tagnak, mivel megbízik benne.