Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az amerikai nagykövet illetéktelen abban, hogy a magyar külpolitikát meghatározza”, a német nagykövet asszonynak pedig azt javasolja, hogy a saját kancellárjáról olvasson inkább. A miniszter az Orbán Viktor által használt „katonai hadművelet” kifejezésre is reagált.

Mint arról korábban beszámoltunk, Orbán Viktor miniszterelnök kedden kétoldalú tárgyalást folytatott Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével Pekingben, az Egy övezet, egy út fórumon. A két vezető egyeztetett a magyar–orosz együttműködésről a gáz- és olajszállítások, valamint a nukleáris energia területén. Orbán Viktor a megbeszélésen a béke fontosságát hangsúlyozta.

A találkozó jelentős támadási felületet biztosított a magyar kormányfő kritikusai számára. Sem Guy Verhofstadt liberális európai parlamenti képviselő, sem Daniel Freund, az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának zöldpárti politikusa, sem pedig David Pressman, Amerika magyarországi nagykövete nem volt jó véleménnyel a találkozóról, és kritikával illette Orbánt, amiért találkozott és tárgyalt Putyinnal.

Magyarország vezetője – egyedül szövetségeseink között – úgy döntött, hogy egy olyan ember mellé áll, akinek az erői felelősek az emberiség elleni bűncselekményekért Ukrajnában. Miközben Oroszország az ukrán civileket támadja, Magyarország az üzletkötésekért könyörög

– kommentálta az eseményeket David Pressman, Amerika magyarországi nagykövete.

Gulyás Gergely reagált Pressman kritikájára

A Miniszterelnökséget vezető miniszter közölte, „az amerikai nagykövet illetéktelen abban, hogy a magyar külpolitikát meghatározza, mert az a magyar kormány feladata” – nyilatkozta az ATV-nek Gulyás Gergely.

Hozzátette, David Pressman

ha az elmúlt évekre visszatekint, találkozót fog látni – többet is – Joe Biden és Putyin elnök között, beleértve Joe Bidennek az elnöki és az alelnöki időszakát is. Javaslom, hogy ezeket a képeket nézegesse

– közölte Gulyás. A portál riportere felvetette, hogy amikor Joe Biden amerikai elnök Putyinnal találkozott, akkor még nem volt háború. A Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszul elmondta,

a háború időszakában kiemelten fontos, hogy a békéről beszéljünk, »és arról, hogy az orosz agressziónak mielőbb véget kell vetni. A miniszterelnök is ezt tette, és mindenkinek azt javaslom, hogy tegye is ezt«

– tette hozzá Gulyás Gergely.

Gulyás Németország magyarországi nagykövetének is válaszolt

Julia Gross, Németország budapesti nagykövete is határozottan lépett fel Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin találkozója kapcsán. Kovács Zoltán kormányszóvivő X-en közzétett bejegyzésére Gross azt kérdezte, hogy

szóval Putyinnak be kell fejeznie a háborúját Ukrajna ellen, véget kell vetnie a civilek bombázásának, az iskolák és kórházak elleni rakétatámadásoknak és a gyerekek elrablásának? Ez volt a szándék és a megbeszélés tárgya, ugye?

– írta a nagykövet. Gulyás Gergely válaszul azt üzente, hogy a német nagykövet asszonynak azt javasolja, „azokat a beszélgetéseket olvasgassa, ezek részben megjelentek az interneten is, amelyeket a saját kancellárja folytatott a háború kezdete, illetve kitörése óta az orosz elnökkel”.

A miniszter szerint ha Európa felelősen akar eljárni, akkor minden lehetőséget megragad annak érdekében, hogy Oroszországot az agresszió befejezésére rászorítsa.

Ilyen értelemben a német nagykövet talán furcsa formában feltett kérdésére kielégítő választ tudunk adni: igen, ezért találkozott a magyar miniszterelnök az orosz elnökkel

– mondta Gulyás Gergely.

Miért mondott Orbán „katonai műveletet”, nem háborút?

Mint arról az Index is írt, Orbán Viktor miniszterelnök Vlagyimir Putyin orosz elnökkel folytatott beszélgetése alatt „katonai hadműveletnek” nevezte Oroszország Ukrajna elleni háborúját.

Az ATV számonkérte Gulyás Gergelyen, hogy a kormányfő miért nem háborúnak nevezte az orosz–ukrán konfliktust. A miniszter úgy válaszolt, hogy „a magyar kormánynak világos véleménye van, minden olyan, a háborút elítélő dokumentumot az Európai Uniós tagállamokkal együtt fogadtunk el, ami Oroszországot Ukrajna területi integritásának a tiszteletben tartására szólítja fel”.

Gulyás Gergely újságírói kérdésre azt is kijelentette, hogy Magyarország NATO-tagságára nem jelent veszélyt az Orbán–Putyin-találkozó, és a két dolog nem is hozható összefüggésbe.

A találkozóval az Index is részletesen foglalkozott, és az is kiderült, hogy a magyar kormányfő a békéről is tárgyalt az orosz elnökkel, de nem kapott biztató választ.