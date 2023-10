Közeleg a nap, amikor díjmentesen lehet jogi tanácsot kérni

Ismét megszervezi a Budapesti Ügyvédi Kamara a Pro Bono Napot, amikor ingyenesen kaphat jogi tanácsot bárki, akinek szüksége van rá.

Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke szerint lehet őket keresni egy függőben lévő peres ügy tovább lendítése miatt, vagy akár kisebb jogvita miatt is a szomszéddal, de egy az átlagember számára megfejthetetlen határozat szakszerű értelmezéséhez is segítséget lehet kérni, sőt egy hivatalos beadvány pontos megfogalmazásában is készségesen segítenek.

Az ingyenes konzultációs nap 2023. október 25-én lesz 8 órától 17 óráig, személyesen a Budapesti Ügyvédi Kamara épületében (1055 Budapest, Szalay utca 7.), de online, illetve telefonos konzultációra is van lehetőség.

A jogi tanácsadás igénybevétele regisztrációhoz kötött.

Egy konzultáció körülbelül 20-30 perc hosszúságú, ennyi idő alatt az egyszerűbb kérdéseket helyben megválaszolják az ügyvédek, összetettebb ügyek esetén a további jogi lépéseket tudják vázolni a szakemberek.

Egy hosszabb, komplikáltabb ügy lebonyolítása azonban nem fér bele az időkeretbe, de a Budapesti Ügyvédi Kamara által szervezett Pro Bono naphoz csatlakozott ügyvédek igyekeznek mindenkinek érdemben segíteni, ahogy azt tették az elmúlt években is.

A Budapesti Ügyvédi Kamara elnöke Tóth M. Gábor a lapunknak elmondta:

Célunk, hogy segítsük a jogkeresőket kérdéseik tudatos, értő megfogalmazásában, hogy arra megfelelő válaszokat kapjanak, és ne későn szembesüljenek azzal, hogy megtörtént a baj. Kollégáimmal pedig azt valljuk, hogy a jogi képviselet mindenkit megillet.

A társadalmi célú kezdeményezést a Budapesti Ügyvédi Kamara 2019-ben hívta életre a 2019. évi Nemzetközi Pro Bono hét apropóján. Az azóta évente megtartott, ingyenes nyílt napokon 100-150 ügyvéd állt rendelkezésre és eddig már több, mint 800 ügyben tudtak jogi segítséget nyújtani.

Idén az alábbi területek esetében kaphatunk segítséget: