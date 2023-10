Több rekord is megdőlt a szokatlan időjárás miatt

Több rekordot is hozott a szokatlanul meleg időjárás az országban. Megdőlt többek közt a legmagasabb minimum-hőmérséklet és a legmagasabb maximum-hőmérséklet rekordja is.

Pénteken a szokatlanul meleg, nyárias időjárás miatt több rekord is megdőlt az országban – írja az Országos Meteorológiai Szolgálat.

Pér repülőtér állomáson megdőlt az országos napi legmagasabb minimum-hőmérséklet rekordja, mivel nem csökkent a hőmérséklet 19,5 fok alá. A korábbi rekord 15,9 fok volt, amit 2019-ben Szegeden mértek.

Tiszaalpáron a legmagasabb maximum-hőmérséklet országos napi rekordja is megdőlt. Itt 30,3 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami jócskán meghaladja a korábbi rekordot, ami 26,9 fok volt Adonyban 2019-ben.

Budapesten több rekord is született a délkeleti szél miatt. A János-hegynél 21,6 méter per szekundumos (óránkénti 78 kilométeres) széllökést mértek, ezzel megdőlt a napi legnagyobb széllökés fővárosi rekordja. 2021-ben 21 méter per szekundumot mértek ezen a napon.

Szintén a János-hegyen dőlt meg a napi legmagasabb minimum-hőmérséklet fővárosi rekordja, mindössze 13,6 fokig csökkent a hőmérséklet. A korábbi rekord Zugligeten volt, ahol 2019-ben 13,5 fokot mértek.

A fővárosi legmagasabb maximum-hőmérséklet napi rekordja is megdőlt. Pestszentlőrincen 27,1 fokig emelkedett a hőmérséklet. Korábban ezen a napon 2019-ben Budapest belterületen 25,6 fokot mértek.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat megjegyzi, hogy bár a szélsőségek válogatása a mérések kezdete óta tart, de előfordulhat, hogy ezeknél szélsőségesebb értékek is bekövetkeztek, vagy hibás érték maradt az adatok között, különösen a XX. század első felében, amely időszakról túlnyomó részben csak kéziratos formában vannak adataink.