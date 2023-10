Beköszön a tavasz szombaton, de nem sokáig marad

Enyhe, szeles, esős szombatunk lesz. A keleti országrészben 28 Celsius−fok is lehet.

Enyhe lesz a szombat reggel, az Alföldön 20 Celsius−fok lesz a legalacsonyabb hőmérséklet. Napközben is marad a kellemes, tavaszias idő, akár 28 fok is lehet.

A meleg ellenére megnövekszik a felhőzet, melyből gyakorta alakulhatnak ki esőzések országszerte, továbbá a déli-délnyugati szél is felerősödik.

Időkép

Kettős fronthatás jön

Több fokkal melegebb levegő áramlik hazánkba dél felől, ami már a péntek éjszakát is enyhébbé teszi, így az erre érzékenyek tapasztalhatnak álmatlanságot és alvászavarokat.

Napközben, a szokatlan meleg idő miatt számíthatunk migrénre, tompaságra és fáradékonyságra is a vérnyomás-problémák mellett.

Az erős szél csak tovább ront a helyzeten, ugyanis ez csak ront a fejfájásra hajlamosak helyzetén, valamint ingerlékenyebbek is lehetünk tőle, illetve a komfortérzetünk is romolhat tőle. A felhős időjárás sem enyhít ezen panaszainkon, lehangoltságot és kedvetlenséget is tapasztalhatunk ennek köszönhetően − írja az Időkép.