Nem várt csavarral állt elő a férfi, aki segített a testvérének ellopni egy 4,5 milliós cipőt

Váratlan fordulattal folytatódott péntek délután a lett férfi ügye, aki a vád szerint segített a testvérének ellopni egy 4,5 milliós cipőt a Balázs Kicks üzletből. A férfi jelenleg is letartóztatásban, egy zárt videóhívás segítségével vesz részt a tárgyalásokon, azonban a testvérét még nem sikerült a hatóságoknak kézre keríteni. Ez nem is lesz egyszerű feladat, mert a mai ülésen kiderült, hogy ő is börtönben van.

Miért nem hallgatjuk meg az öcsit is így? Ő most Lettországban van börtönben, de az ő vallomása számítana a legjobban

– mondta váratlanul a bűnsegédként vádlott férfi.

A lett férfi tökéletesen beszél magyarul, ugyan erős orosz akcentussal, és többször is kérte, hogy engedjék őt a párjához és gyerekeihez. De erre most sem adott engedélyt a bíróság, így a döntésig letartóztatásban marad.

Azonban nem ez volt az egyetlen megdöbbentő kijelentése a férfinak. Az ülés elején alkut kötött volna az ügyészséggel, de ezt az ügyész elutasította, mondván, erre az előkészítő ülésen lett volna alkalma.

Tanúként hallgatták meg az ügyben a boltban akkor dolgozó eladót és az üzlet tulajdonosát is pénteken. A következő alkalommal várhatóan már döntés is születik az ügyben.

Korábban az előkészítő ülésen nem ismerte el a bűncselekményt és állította, hogy végig próbálta lebeszélni testvérét a lopásról a tettestárs. A vád szerint a lett férfi figyeléssel és takarással biztosította testvére tevékenységét, ezután együtt távoztak a helyszínről.

Arra a kérdésre, hogy akkor miért mentek vissza az első alkalmat követően, a férfi azt válaszolta, azért, mert meg akarták nézni, miből van a cipő, hogy ennyibe kerül. A férfi testvérét a rendőrök azóta sem találják, de ő juttatta vissza a cipőt Magyarországra. Ha a férfi elismerte volna bűnösségét és lemond a tárgyaláshoz való jogáról, másfél évre küldte volna börtönbe az ügyészség.

Korábban megírtuk, márciusban meglopták Pachert Balázst, a Balazs Kicks üzlet alapítóját, aki mindössze 19 éves korára már online és offline sneakerboltot is üzemeltet. Az üzlet tulajdonosa a cipő ellopását követően azonnal rendőrt hívott, a hatóság kiérkező emberei ujjlenyomat- és DNS-mintákat is vettek a helyszínen. A fiatal vállalkozótól egy pár 4,5 millió forintot érő cipőt loptak el.

Március közepén pedig az is kiderült, kik lophatták el a cipőt, az egyik gyanúsítottat el is fogták a rendőrök Újpesten, azonban bűntársát, a testvérét nem találták meg, valamint a cipő sem került még elő. A gyanúsított külföldi állampolgár és büntetett előéletű, sőt egy korábbi kiutasítása miatt illegálisan tartózkodik az országban. A cipőt pedig végül később sértetlen állapotban a Magyar Postánál foglalta le a rendőrség.