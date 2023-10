Jött egy régi-új belépő a politikába, és rögtön átrendezte az erőviszonyokat

Az elsejei ünnepnap miatt egy nappal hamarabb érkezik az Index havi sorozatának, a Lájkok Ligájának harmadik része, amelyben ezúttal is a pártelnökök közösségi médiás követőszámait vettük górcső alá. Két hónap után ugyanakkor bővül a lista, hiszen immár tucatnyi politikus követőtáborát szemléztük. A helyezések pedig ezzel meg is változtak.

Vona Gábor személyében immár 12-re nőtt a Lájkok Ligájában szereplő pártelnökök száma, hiszen a Jobbik egykori elnöke szeptemberben elindította új formációját, amely Második Reformkor néven szerepel majd a közelgő választásokon is. Vona, úgy tűnik, komolyan gondolja, hogy tényezővé teszi pártját az ellenzéki oldalon, hiszen az indulás bejelentése óta rendkívül aktív ő is és a párt másik „arca”, Pekárné Farkas Emese is. Bár a korábbi fordulóban felvetettük, hogy nem csak Vona lehet új belépő, végül csak az ő pártjának lett az azóta publikált közvélemény-kutatások alapján mérhető támogatottsága, így ő kapott helyet a tabellán.

Orbán elsősége nincs veszélyben

Azon a tabellán, amelyen egyébként továbbra sem kérdéses, ki az első, hiszen Orbán Viktor miniszterelnök olyan mértékben veri az egész mezőnyt, hogy még hosszú évek kellenének ahhoz, hogy bárki behozza a kormányfő előnyét a Facebookon. Ráadásul a kormányfő is növeli legdinamikusabban a táborát, egy hónap alatt ismét több mint kétezren követték be a Magyarországon még mindig legnépszerűbb közösségi oldalon.

A már említett Vona Gábor rögtön a második helyen debütált a Facebook-listán, igaz, az ő 476 500 követője még javarészt jobbikos időszakából származik. Ugyanez elmondható Jakab Péterről, a Nép Pártján elnöke Vona miatt lecsúszott a dobogó harmadik fokára, szeptember végéhez képest csak minimálisan változott követőinek száma.

Akárcsak Gyurcsány Ferencé, aki kicsivel több mint 328 ezer követőt tudhat magáénak. Belehúzott viszont Márki-Zay Péter, aki Orbán Viktor után a második legtöbb új lájkolót gyűjtötte a Facebookon egyetlen hónap alatt. A tabella hátsó felében nem történt túl nagy változás, Gelencsér Ferenc, a Momentum elnöke nem tudta kihasználni a parlamenti „(f)elszólalása” miatt rá irányuló figyelmet, kétszáz új követőt tudott felmutatni szeptember végéhez képest.

Naponta ezer új követő

Az X-en (egykori Twitter) szintén kétség sem fér Orbán Viktor elsőségéhez, de messze ő is a legaktívabb magyar politikus a portálon. Már nemzetközi színtéren is egyre figyelemreméltóbb az a követőszám, amit magáénak tudhat. A miniszterelnököt ugyanis októberben átlagosan napi ezer ember követte be, ami még valószínűsíthetően a Tucker Carlson által készített interjú utózöngéinek, illetve az elmúlt hetekben ismét forróbbá vált menekülttémának – pontosabban a kormányfő abban viselt határozott álláspontjának – köszönhető.

Orbán X-es követőtábora már átlépte a 230 ezret, és elképesztő mértékben növekszik.

A többiek szinte labdába sem rúghatnak mellette, de azért mindenképp érdemes megjegyezni, hogy a Facebookról kitiltott Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke is szépen gyűjtögeti ezen a felületen a követőket, már több mint 31 ezer lájkolója van. Az új belépő Vona Gábornak egyébként csak egy évek óta nem frissülő oldalát találtuk, a Második Reformkor még nem annyira aktív az X-en.

Instára, magyar!

Nem úgy az Instagramon, ahol szintén sorakoznak a posztok Vona oldalán: 24 ezer követőivel osztják meg, épp merre járnak az országban. Ez a felületen ugyanakkor még elég szerény tábor, hiszen Márki-Zay Péter, Jakab Péter és Gyurcsány Ferenc is többet tud felmutatni, az első helyezett Orbán Viktorról már nem is beszélve, aki ezen az oldalon is ezrekkel növelte táborát.

TikTokra ment a Feri

Kétségkívül a politikusok közösségi médiás jelenlétének nagy híre volt, hogy Gyurcsány Ferenc – a már eddig is létező – oldalát elkezdte reklámozni, TikTokra megy a Feri néven, egy meglehetősen furcsa videó kíséretében. A Demokratikus Koalíció elnöke azóta is aktív a felületen, és ennek meg is lett az eredménye: néhány hét alatt több mint tízezer új követőt szerzett. Persze még ezzel sem tudja megközelíteni az élen állókat, ahol egyébként trónfosztás történt. Orbán Viktor itt is átvette az első helyet, több mint hétezerrel növelte követői számát, amivel megelőzte Jakab Pétert. A többi politikus is többnyire növelte táborát a felületen.

Videóké a jövő

A YouTube-on jelentős változás nem történt, Toroczkai László tovább építi masszív bázisát, akárcsak az új belépő Vona Gábor is. A kormányfő itt is növelte feliratkozói számát, de összességében még a dobogóra sem fér fel ezen a felületen.

