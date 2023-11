Teljes a zűrzavar az iváncsai akkugyár körül

Hétfőtől hivatalosan is megkezdődik a termelés az iváncsai akkumulátorgyárban. Nagy a bizonytalanság, ugyanis az infrastruktúra nem követte az üzem megépítését. A gyárhoz tartozó ipari vágányt és a közúti kapcsolat bővítését sem biztosították. A helyieknek így a megnövekedett forgalom és zajterhelés is problémát jelent.

Az iváncsai akkumulátorgyár a dél-koreai SK Innovation vállalat érdekeltségébe tartozik. November 3-án egynapos próbát tartanak, majd november 6-án hivatalos is megkezdik a termelést – értesült a Szabad Európa.

A lap úgy tudja, hogy az első időszak valószínűleg tesztüzem lesz, és a gyár csak 2024 közepére állhat át a teljes kapacitásra. Mint írták, az üzem kezdeti fázisában körülbelül négyszáz emberrel és húszszázalékos kapacitással működhet, ami nagyszámú selejtes akkumulátort eredményezhet.

Némi túlzással akár azt is mondhatnánk, hogy az elején a szigetszentmiklósi akkutemetőnek termelnek majd Iváncsán

– fejtette ki a lap egyik informátora. Hozzátette, hogy az első időszak leginkább a gépek beállításáról és a munkások teljesítőképességéről szól majd.

Megjegyezték, hogy jelenleg csak az gyár van kész, az infrastruktúra nem követte az üzem építését. Az akkumulátorgyár környezetét egy „földutakkal szabdalt pusztasághoz″ hasonlították. A termelés mellékhatásaitól védő intézményeket, a gyárhoz vezető ipari vágányt és az M6-os autópályához tartozó összeköttetéseket még el sem kezdték építeni.

Az előírások alapján az üzem és a település között véderdő lenne szükséges, ami szintén hiányzik. A zajvédelmet csak egy hosszan elhúzódó, néhány méter magas töltés szolgálja.

Az iváncsaiaknak régóta problémát jelent az akkugyár miatt megnőtt a zajterhelés.

A helyiek ígéretet kaptak a zajvédő falra, de a lap szerint semmi jele, hogy a közeljövőben megépülne.

Az iváncsaiak életét a gyár miatt megnövekedett forgalom is megnehezíti. Erről egy korábbi közmeghallgatáson is szó esett. Mint írták, a kormányt képviselő tisztviselő ekkor azt javasolta megoldásként, hogy „keljen fel fél órával korábban, aki be akar érni időben a munkahelyére″.

A probléma megoldása még valószínűleg sokáig eltarthat, ugyanis az üzem közúti összeköttetésének kibővítésével nehezen halad – tették hozzá.