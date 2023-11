Baranyi Krisztina: A hajcihő odáig vezethet, hogy akár Karácsony sem nyer

Ferencváros polgármestere nulla esélyét látja annak, hogy majd Karácsony Gergely pontot tesz a szövetségi viták végére, szerinte ezért akár jó pár kerületet is elbukhat az ellenzék 2024-ben. Baranyi Krisztina a Fradi vezérszurkolójának kritikájára is reagált.

„Nem ismerem személyesen a vezérszurkolót, de annyit talán mondhatok, nagyon sajnálom, hogy a Fradit mostanában a »B középpel« azonosítják. Rengeteg erőszakos cselekmény és szélsőséges megnyilvánulás köthető hozzájuk, láthatjuk, hogy sokszor eljárások folynak ellenük fizikai agresszió miatt” – fogalmazott a polgármester a Jelen című magazinnak adott interjúban. Baranyi Krisztina hozzátette, rendkívül szomorúnak tartja, hogy az általa említett eljárások beárnyékolják a sportegyesület megítélését.

Visszaszólt az ultráknak

A polgármestert azután kérdezte a Jelen, hogy a Ferencváros labdarúgócsapatának vezérszurkolója, Hamberger Ádám élesen kritizálta egy október 23-i Facebook-bejegyzése miatt. Később az Indexnek nyilatkozott a vezérszurkoló, aki elmondta, hogy szerinte Baranyi Krisztina „sárba tiporta” a dicső ’56-os hősök emlékét. Azt is sérelmezte, hogy a polgármester nem támogatja az FTC-t, sőt azzal „abszolút szembement”, illetve nagyon sokszor „degradálja” annak eredményeit.

Október 23-án a ferencvárosi polgármester Sípos Zoltán a 23. ARC kiállításra készített, „Vissza” című alkotását állította be a Facebook-oldalán borítóképnek, amelyen az ’56-os forradalmat szimbolizáló lyukas zászlóba – narancssárga cérnával – varrt Kádár-címer látható. „Amikor egy politikus október 23-án bármilyen módon megszólal, annak nyilvánvalóan aktuálpolitikát is kell tartalmaznia, és én ebben nem térek el egyetlen más közszereplőtől sem” – jelentette ki Baranyi Krisztina a borítóképével kapcsolatban. Magyarázatként még megjegyezte:

Három-négy oldal sem lenne elég, hogy leírjam, mi mindent jelent ez a kép, de enélkül is tudja mindenki, hogyan építi vissza Orbán Viktor a Kádár-korszakot.

A Jelen kérdésére azt is kifejtette Baranyi Krisztina, hogy valamennyi ferencvárosit képviseli, közöttük a Fradi-ultrákat, az egyéb fradistákat, más csapatok Ferencvárosban élő szurkolóit és a foci iránt egyáltalán nem érdeklődőket is. Kutatásokra hivatkozva azonban azt állította, hogy a IX. kerületben élők „nagyon kis része követi csak” a Fradi eredményeit, és az aktív fradistáknak is csak egy kis hányada ultra.

„Közben érdemi számban vannak másféle fradisták, igaz, ők nem olyan hangosak, nem ordibálnak rasszista szólamokat a meccseken és nem tetováltatnak magukra SS-jelvényeket. Ezek az emberek a Facebookon kívül, nem mocskolódva, nem akasztással fenyegetve, de szintén elmondják a véleményüket” – mondta a polgármester, aki megemlítette: a „másféle fradisták” közül többen is személyesen mentek el hozzá, és biztosították arról, hogy drukkolnak neki, támogatják azt, amit csinál.

„Jó pár kerületet bukhatunk”

A jövő évi önkormányzati választásokra kitérve Baranyi Krisztina arról is beszélt a Jelennek, hogy mára egyértelmű jelei vannak, az ellenzék akár megbuktathatja magát Budapesten.

Úgy hallom, vannak olyan kerületek, ahol éppen az MSZP tervez külön indulást, máshol meg, mondjuk, a Momentum vagy más pártok. Jelenleg Budapesten szinte mindenhol kétharmadunk van, de a viták miatt jó pár kerületet bukhatunk, ami a fővárosi többséget veszélyezteti. Ez tragédia lenne. Szerintem ez a hajcihő odáig vezethet, hogy akár Karácsony sem nyer, mert annyira eltántorítja az ellenzéki szavazókat

– fogalmazott a ferencvárosi polgármester. Az ellenzéki szavazókról azt mondta, hogy „szörnyen apatikusak” a tavalyi katasztrofális, negyedik Fidesz-kétharmad miatt, „és már az is nagy eredmény lenne, ha ezt az orbitális zakót esetleg sikerülne feledtetniük velük” az ellenzéki pártoknak.

A Jelen megkérdezte Baranyi Krisztinától, mennyi esélyt ad annak, hogy október 23-án Karácsony Gergely azt ígérte, pontot tesz a szövetségi viták végére, és heteken belül létrehozza az ellenzéki pártok budapesti szövetségét a jövő évi önkormányzati választásra. „Nullát” – válaszolta a polgármester.

A saját újraindulásáról azt mondta, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párton és az LMP-n kívül már a Momentum és a Párbeszéd is jelezte (utóbbi az Index kérdésére erősítette meg először), támogatják a IX. kerületben. Ugyanakkor a DK és az MSZP még nem kereste meg. Azt mégsem tartja valószínűnek, hogy a két párt ellenjelöltet indítana vele szemben.

Vannak még kérdések a választásig

Januárban érdeklődésünkre az MSZP azt válaszolta, abban érdekeltek, hogy az ellenzék a 2019-ben megszerzett pozíciókat megtartsa, és emellett még több helyen tudjon fordítani. Azt is hozzátették, a szocialista párt álláspontja az, hogy az önkormányzati választásokon az a helyes, ha helyben, és nem a pártközpontokban döntenek a jelöltekről. Ehhez képest nemrégiben Hidasi Gyula, az MSZP ferencvárosi önkormányzati képviselője a helyi 9 magazin kérdésére azt válaszolta, még nincs döntés arról, támogatják-e Baranyi Krisztina újraindulását, és ez nem is helyi szinten dől el. „Én személy szerint támogatnám, hiszen a lakótelepen olyan fejlesztések voltak és vannak folyamatban, amilyenekre évtizedek óta nem volt példa. De decemberben dőlnek el ezek a dolgok, és januárban kezdődik a kampány” – nyilatkozta a szocialista önkormányzati képviselő.

A Jobbik korábban kitérő választ adott lapunknak, közölték: a ferencvárosi jelöltekről akkor döntenek majd, ha már a jelölt/jelöltek személyét megismerték, illetve kikérték róluk a helyi közösség véleményét. Szintén a 9 magazinnak adott interjúban Szilágyi Zsolt jobbikos képviselő kijelentette: pártja még nem döntött arról, hogy támogatja-e Baranyi Krisztinát a jövő évi polgármester-választáson. Hozzátette, hogy a polgármester „nem hajlandó” nyitni feléjük.

Kubatov Gábor, a Fidesz alelnöke és pártigazgatója az Index szeptemberi interjújában azt mondta: még kérdés, hogy az MSZP-nek és a DK-nak van-e jelöltje Baranyi Krisztinával szemben. „Abban a kerületben olyan cirkusz van, hogy könnyen elképzelhető, nem csak a polgármester asszony lesz a baloldal jelöltje” – vélekedett a kormánypárti politikus. A Fidesz–KDNP polgármesterjelöltjéről csak annyit árult el, aki az ő fejében van, nem helyi, de erősen kötődött Ferencvároshoz.

Baranyi Krisztina a Jelennek válaszolva úgy vélekedett: saját esélyeit jónak látja, már csak azét is, mert szerinte az elmúlt években érdemi eredményeket értek el a Ferencvárosban. Azt is leszögezte, ha kell, a falig is elmegy a kerületiek érdekében. „Mást nem tudok tenni, bízom benne, hogy ezt értékelni fogják a választók is” – jelentette ki a ferencvárosi polgármester.