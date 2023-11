Sűrű napokra készülhetnek a héten az Országgyűlés tagjai, ugyanis számos törvényjavaslatról kell szavazniuk a képviselőknek. A parlamentben négy ülésnapot is tartanak a héten, amelyek között nem egy reggeltől késő éjszakáig is eltarthat.

Nemcsak vitáznak róla, hanem várhatóan már hétfőn meg is szavazzák a Magyar Honvédség csádi katonai szerepvállalásáról szóló törvényt az Országgyűlésben a napirendi tervek szerint. A javaslattal már többször is foglalkoztunk korábbi cikkeinkben. A szavazás várhatóan formalitás lesz, hiszen a tervet az ellenzéki pártok közül is támogatják.

Szintén napirendre kerül az ukrajnai háború miatt elrendelt veszélyhelyzet tavaszig történő meghosszabbítása, amelyet meg is szavazhatnak hétfőn rögtön. Az azonnali kérdések és válaszok órájában, illetve az interpellációk során és a kérdések esetében is elsősorban az ellenzéki képviselők élnek majd a lehetőséggel, várhatóan este 20 óráig tartanak, utána pedig jön az általános vita Lázár János építési és közlekedési miniszter javaslatáról, amely a magyar építészetről szól.

Jönnek a törvénymódosítók

Kedden már 9 órától összeül a T. Ház, több nemzetközi megállapodás is téma lesz, elsőként a Magyarország Kormánya és Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága Kormánya között a minősített adatok védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről döntenek, majd a Magyarország Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya közötti légi közlekedési megállapodásról is. Ezután jönnek a törvénymódosítók, amelyek érintik az agráriumot, a konzuli védelmet, az igazságügyet, a büntetőjogot és a közlekedést is,

utóbbi esetében például az autóbérlő rendszert üzemeltető vállalkozásokra vonatkozó szabályok is változnak.

Szerdán a felsőoktatást érintő képesítések elismeréséről szóló globális egyezménnyel kezdenek a képviselők, majd az importáruk karbonintenzitását ellensúlyozó mechanizmusról. Az igazán fontos kérdések ezután jönnek majd: az atomenergiáról szóló törvény módosítása mellett más energetikai tárgyú törvények is átalakulnak, ahogyan a környezetvédelmi termékdíjról szóló törvény módosításáról, a víziközmű-szolgáltatásokról, illetve a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság költségvetéséről is döntenek.

A magyar jelnyelv napja

Csütörtökön is reggel kezdenek a képviselők, elsőként a magyar jelnyelv napjára való megemlékezéssel. Ezután kerül napirendre a sporttal összefüggő törvények módosítása, egyes adótörvények módosítása, illetve a globális minimumadóról szóló törvény módosítása is. Döntenek ugyanakkor a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megakadályozásáról szóló törvényről, illetve a kis- és középvállalkozásokat támogató törvény módosításáról is.