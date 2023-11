„Összeollózott propagandaanyag” – vélik nemzetbiztonsági szakértők a magyar titkosszolgálati jelentésről

A Népszava által megkérdezett nemzetbiztonsági szakértők szerint „ugyanolyan összeollózott, propagandisztikus anyag” a déli határhelyzetről készült titkosszolgálati jelentés, mint amilyen az ellenzék Egyesült Államokból való finanszírozásáról készült. Eközben azonban egyre több ország vezet be határellenőrzéseket Európában. Orbán Viktor szerint a migráció és a terrorizmus összefügg, ezt pedig egyre több politikus ismeri el.

A Népszava arról ír, az eredetileg 2028-ig titkosított tájékoztatóban az áll, hogy a szerb határtérségben a szerb rendőrség nem tudja megakadályozni az agresszív embercsempész-bűnbandák jelenlétét, sőt a NIK szerint az ottani afgán embercsempészcsoportokat teljes operatív és financiális irányítása alá vonta a tálib titkosszolgálat.

Állítólag arról is szó van benne, hogy a felfegyverzett csoportok felségterületeire a szerb rendőrség sem mer bemenni, hanem Belgrádból küldött különleges műveleti egységek mernek szembeszállni velük.

A lapnak nyilatkozó, nevük elhallgatását kérő nemzetbiztonsági szakértők erőteljesen megkérdőjelezték a jelentés állításait. Egyikük kiemelte, hogy eleve nincs olyan, hogy „egy titkosszolgálati értékelő-elemző anyagban feltételes módban fogalmazzanak”. A szakemberek szerint

ugyanolyan összeollózott, propagandisztikus anyag, mint amilyen az ellenzék Egyesült Államokból való finanszírozásáról szólt.

A lap forrása szerint a jelentés nyelvezete sem igazán emlékeztet titkosszolgálati anyagra, így például az afgán embercsempészcsoportokat számokkal jelölik, míg a szolgálatoknál ez nem szokás.

Európa-szerte határellenőrzést vezettek be

Ennek ellenére egymás után állítják vissza a határellenőrzéseket Európában. Németország szúrópróbaszerű határellenőrzést vezetett be a lengyel és a cseh határon, miután a német kormányra egyre nagyobb nyomás nehezedik a menedékkérők beáramlása miatt. Csehország november 22-ig meghosszabbította az ellenőrzéseket Szlovákiával közös határszakaszán az illegális bevándorlás miatt.

Ugyancsak ezért kényszerült hasonló intézkedésre Szlovénia. Bostjan Poklukar szlovén belügyminiszter október végén közölte, hogy két hónapra meghosszabbítja Szlovénia a határellenőrzést a horvát és a magyar határon.

Olaszország már korábban jelezte, hogy várhatóan egész télen fenntartják az ellenőrzéseket a szlovén határon. Ausztria október közepén szintén ideiglenes ellenőrzést vezetett be a Csehországgal közös határán.

Szlovákia október 5-től október 14-ig visszaállította a határellenőrzéseket a magyar határon. Az erősödő illegális bevándorlás miatt Pozsony később november 3-ig hosszabbította meg az ellenőrzéseket. Az indoklás szerint mióta bevezették az ellenőrzéseket, csökkent a Magyarországról Szlovákiába irányuló illegális bevándorlás. A kiadott dokumentum szerint a 39. héten 2496 illegális határátlépést elkövető személyt regisztráltak, ami a 40. hétre 1929 főre csökkent.

Orbán Viktor: Senkit sem engedünk be, akit mi nem akarunk

Orbán Viktor miniszterelnök múlt pénteken rendhagyó helyszínről, a brüsszeli EU-csúcsról jelentkezett be, hogy elmondja szokásos beszédét a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.

A kormányfő az illegális bevándorlás kérdésére is kitért, megjegyezve, hogy már 2015-ben is fontos problémának tartotta ezt a kérdést. „Nem csak igazunk volt, kidolgoztunk egy modellt, amivel egész Európát meg lehetne védeni. Senkit sem engedünk be, akit mi nem akarunk” – fogalmazott.

Kívül kell maradniuk addig a bevándorlóknak, amíg el nem bírálták a kérelmüket. Ezt kéne csinálni az egész EU-ban

– mondta Orbán Viktor. „Odáig már eljutottak, hogy elismerik a hibáikat, van, aki azt is elismeri, hogy összefügg a migráció és a terrorizmus” – magyarázta, hozzátéve: azt még nem ismerik el, hogy a magyar modellt kéne alkalmazni. „Lesznek még nehéz helyzetek ezzel kapcsolatban, Brüsszelben sok migránspárti döntés születik” – vélekedett.

Ha egyszer kijött a fogkrém a tubusból, akkor azt nem lehet visszanyomni

– élt a hasonlattal a kormányfő, majd hozzátette: a magyar érdek az, hogy nekünk ne legyen ilyen problémánk, ezért nem is közösködünk a többi nemzettel és annak bajaival. „Azt gondolták, hogy a bevándorlók gyúrható személyiségek, de mindenkinek van múltja, a kultúrájukat viszik magukkal. És azok mind itt vannak most az utcán. Ezek teljesen idegenek az itteni emberektől” – magyarázta meglátásait Orbán Viktor.

Kiemelt terrorveszély

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth rádió Vasárnapi újság című műsorában beszélt arról, hogy „az illegális bevándorlás kiemelt terrorveszéllyel jár, ezt a napokban részben nyilvánossá vált titkosszolgálati jelentés mindenki számára világossá teszi”. Azt is mondta, hogy a világszerte ismert terrorszervezetek képviselői között olyan – közöttük a tálib kormányzathoz sok esetben rokoni szálakkal is köthető – személyek is vannak, akik korábban terrorcselekményeket követtek el.

A Népszava kérdéseire nem válaszolt a Külgazdasági és Külügyminisztérium, így mi is megkerestük őket. Amennyiben reagálnak, frissítjük cikkünket.