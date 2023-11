Felrobbantotta a parlamentet L. Simon László kirúgása

Az Országgyűlés napirend előtti felszólalásában a nap kiemelt témájával kezdtek, előbb Ungár Péter, majd Dúró Dóra is megszólalt az ügyben. Elsőként az LMP társelnöke kapott szót, aki rögtön azzal kezdte, hogy Csák János kulturális és innovációs miniszter felmentette a Nemzeti Múzeum igazgatóját, mert „egy képviselőtársunk elment a múzeumba, és nem tetszett neki, amit ott látott. Dúró Dóra közéleti hisztériát vert ki, aminek az lett a vége, hogy lemondatták az igazgatót. Miért? Mert a kiállításon szerepelt egy olyan, egyébként az interneten elérhető kép, amely homoszexuális embert, embereket ábrázolt”.

Ungár később a kormánypártokra is kitért felszólalásában. „A köztévében is nyugat-európai Pride-okat mutatnak be, nem törődve azzal, hány fiatal nézi meg a híradót. Önöknek nem az volt a problémájuk, hogy milyen képek szerepeltek a kiállításon, hanem arról volt szó, hogy a homofób szavazókat a Mi Hazánk nehogy elvegye önöktől. Ezért levettek egy olyan embert, aki a maguk embere volt, jobboldali kultúrális harcos. De nem engedhették el ezt a 40 ezer homofób szavazót” – mondta Ungár Péter.

Amit Csák János tett, szégyenteljes, emellett végtelen kártékony

– zárta napirend előtti felszólalását Ungár Péter.

Később megszólalt Dúró Dóra, a Mi Hazánk alelnöke is, aki előbb köszönetet mondott Csák János miniszternek, amiért helyreállította az intézmény renoméját. A képviselő Ungár szavaira reagálva azt mondta: nem a képpel volt a baj, hanem azzal, hogy ezt a Nemzeti Múzeumban mutatták be. Másrészt ezen a kiállításon történelemhamisítás is zajlik, mert Dúró szerint a 2022-es év legnagyobb problémái közül sem a háborúkat, sem a gyermekkereskedelmet, sem fontosabb dolgot nem neveztek meg, hanem az LMBTQ-kisebbséget tették első helyre.

Egy magyar emberek adóforintjaiból működtetett múzeumban, ahová gyermekek is bemehetnek, ezt beállítani legnagyobb problémának, szembemegy a törvényekkel

– húzta alá Dúró Dóra, aki szerint nem mindegy, hogy az ilyen képeket az interneten vagy a Magyar Nemzeti Múzeumban nézegeti.

A kormánypártok részéről Vitályos Eszter, a kultúráért és innovációért felelős miniszterhelyettes reagált, aki szerint nem homofóbiáról van szó, egyszerűen a törvények betartásáról és betartatásáról ebben az ügyben.