Kálmán Olga azzal kezdte, hogy Orbán Viktor becsapta a magyarokat, amikor bevándorlás elleni hisztériát keltett, most pedig éppen ő hozza be a vendégmunkásokat,

nem Soros, nem Gyurcsány és nem is a gyíkemberek.

A DK képviselője szerint olcsó munkaerővel akarják kiszolgálni a multikat. Kálmán Olga ezt jóvátehetetlen bűnnek nevezte, „ennek pontosan az a vége, hogy előbb-utóbb mindig lesz olcsóbb munkaerő, akár azon áron, hogy a világ másik feléről kell idehozni”. Kálmán Olga arra volt kíváncsi, hogy hány vendégmunkás érkezik Magyarországra.

Válaszában Orbán Viktor közölte, ezt a kérdést nemsokára részleteiben is módjuk lesz megvitatni, mert hamarosan beterjesztik az erre vonatkozó új törvényt. Kiindulópontként annyit mondott a kormányfő,

Magyarország továbbra is a magyaroké, vendégmunkásokat a legszigorúbb szabályok mellett lehet behozni, csak azokra az álláshelyekre, amelyeket magyarok nem töltenek be. Először meg kell vizsgálni, van-e magyar munkavállaló, ha van, őt kell alkalmazni.

A miniszterelnök leszögezte, a munkahelyek a magyarokat illetik meg, ezért Magyarországon ma annyi ember dolgozik, mint korábban még soha.

Kálmán Olga szerint Orbán Viktor most sem mondott igazat, „az ön kormányzása – ahhoz mondjuk kormányozni kellene –, az ön uralkodása alatt 700 ezer magyar hagyta el hazáját, és még ebben a helyzetben is csak a saját hatalma megtartására tud gondolni”. A képviselő szerint a kormányfő „cimborái hazahordják” a pénzt, Orbán Viktor pedig diktátorok kezét szorongatja, miközben a DK árnyékkormánya ma is programbemutató eseményt tart.

Próbáltam követni az okfejtés logikáját, de csak arra jutottam, hogy talán Cseh Tamás illik ide leginkább: fejemben összekeverednek féldecik s kormányzatok.

Amikor önök voltak kormányon, 600 ezer magyar ember vesztette el munkahelyét – emlékeztetett Orbán Viktor, hozzátéve: a főpolgármester most alkalmazott külföldi vendégmunkásokat buszsofőrként.