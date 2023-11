Vitézy Dávid is reagált L. Simon László kirúgására

„Nincs jó múzeum és nincs jó kiállítás múzeumi integritás nélkül. Nagyon sajnálom, sok erőt kívánok a folytatáshoz!” – ezt a kommentet hagyta Vitézy Dávid egykori közlekedésért felelős államtitkár a Magyar Nemzeti Múzeum éléről elbocsátott L. Simon László posztja alatt.

Mint ismert, Csák János kulturális és innovációs miniszter a döntést azzal indokolta, hogy a vezető „az intézménytől elvárható jogkövetést elmulasztotta, azt érdemben felhívásra sem teljesítette, olyan magatartást tanúsított, amely a munkaviszonya fenntartását ellehetetlenítette”.

A jogkövetés elmulasztására Dúró Dóra, a Mi Hazánk országgyűlési képviselője mutatott rá még október végén. A politikus amiatt kérte Csák Jánost törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására, mivel a múzeumban a november 5-ig megtekinthető World Press Photo kiállítás több LMBTQ-témájú fotót is bemutatott.

A programra a 18 év alattiakat is beengedték, noha a jelenleg érvényben lévő gyermekvédelmi törvény szerint ez már a homoszexualitás népszerűsítésének, megjelenítésének számít, ami – kiskorúak számára – nem megengedett Magyarországon.

A Magyar Nemzeti Múzeum a történtekre reagálva arra hívta fel a figyelmet, hogy a felszólítást nem tudják jogszerűen végrehajtani, mivel a látogatóktól nem kérhetnek személyi igazolványt. Mindezek ellenére a weboldalon feltüntették, hogy 18 éven aluliak nem vásárolhatnak jegyet, és egy 18 éven aluliakat korlátozó táblát is kitettek. Ezzel együtt a főigazgató köszönetet mondott a reklámért Dúró Dórának, amiben viszont nem volt köszönet.

A kirúgás után L. Simon László Facebook-oldalán azt írta:

a döntést tudomásul veszi, azt ugyanakkor nem tudja elfogadni.

Az elbocsátás híre azóta a hazai és a nemzetközi sajtót is bejárta, többen a kiállítás méltatása mellett döntöttek, így tett Boris Kálnoky újságíró, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Médiaiskolájának vezetője is.

A Szeretlek Magyarország a már említett, Vitézy Dávid által írt hozzászólás mellett idézi Juhász Péter kommentjét is. Az Együtt volt társelnöke úgy véli: legfőképpen amiatt köszöntek el L. Simon Lászlótól, mert nem tartatta be azt a törvényt, amit ő maga is megszavazott.

„A gyermekvédelminek nevezett homofób törvényt nem tartottad be, amit te magad is megszavaztál. Annak értelmében nemcsak hogy 18 éven alulit nem engedhettél volna be a múzeumba, hanem meg sem rendezhetted volna ott a kiállítást, hiszen van a 200 méteres körzetében templom. Tehát nem azért rúgtak ki, mert, ahogy írod, a »gyermekeinket tőlem vagy az általam vezetett intézménytől kellene megvédeni«, hanem mert nem tartottad be a saját magad által is megszavazott elmebeteg törvényt. Rinyálás nélkül idd meg a levét (értsd: méltósággal), és közben gondolj azokra, akiknek éppen így ellehetetleníted az életét a törvény által. Egészségedre!” – fejtette ki a véleményét Juhász Péter.