Mint arról korábban beszámoltunk, több száz városi dolgozó bére került veszélybe Balmazújvárosban, ugyanis a képviselő-testület hónapok óta nem tudja elfogadni a tavalyi költségvetés módosítását és a zárszámadást. A szavazást négy fideszes és két független képviselő akadályozza, mivel szerintük ahhoz nem áll rendelkezésre elegendő információ.

Hegedűs Péter, Balmazújváros polgármestere a napokban egy levelet tett közzé a Facebookon arról, hogy több száz dolgozója októberi bérét nem tudta kifizetni a város – számolt be az RTL.

Több intézményt is érint a bizonytalanság, az önkormányzat dolgozói sem kaptak fizetést, akik közül többen fel is mondtak, és a Nefelejcs Idősek Otthona dolgozói, akik éjjel-nappal a gondozottjaik mellett vannak, szintén nem kapták meg a havi fizetésüket.

A polgármester elmondta, hogy a négy fideszes és két független képviselő miatt, akik nem hajlandóak elfogadni a 2022-es pénzügyi elszámolásokat,

a város 5 hónapja nem kapja az állami nettó finanszírozást.

Az RTL egy közleményt kapott két képviselőtől, amelyben azt írták, hogy szerintük a polgármester nem tartotta be a választási ígéreteit. Több esetet is felsoroltak, és feljelentést is tettek. Szerintük ez vezetett ahhoz, hogy nem jut hozzá a pénzéhez a város. Azt is írták, hogy a fizetéseket lehetne hitelből fizetni, de Hegedűs Péter szerint ez nem igaz, mert

nem tudják igénybe venni a folyószámlahitelt.

A polgármester arra kérte a képviselőket, hogy fogadják el az elszámolást, mert ez még most sem késő.