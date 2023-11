Budapest tovább kísérletezik a bringasávokkal

Nincsen Budapesten autósüldözés, aki ezt állítja, az cinikus, e narratíva képviselete pedig mérhetetlenül káros. Egyebek mellett erről is beszélt a főpolgármester kabinetfőnöke, Balogh Samu, aki Budapest kerékpárosbaráttá alakításáról ütköztette véleményét Almássy Kornéllal, a Budapest Közút korábbi vezetőjével a Közlekedési Múzeum kerékpárkiállításának záró eseményén.

A fenntartható közlekedés megteremtésének szükségességében egyetértés volt, de annak mikéntjében már nem. Balogh Samu szerint

Ugyanez a jobboldal álláspontját hangoztató Almássy olvasatában azt jelenti, hogy a városvezetés rá akarja szorítani az autósokat arra, hogy tegyék le a kocsit, ezért igenis korlátozzák a közúti gépkocsiforgalmat. Ez ugyan egy bizonyos szintig megindokolható, de a jelenlegi helyzetben Budapest már túl van azon a ponton amit még el tud viselni. Ennek példázataként az Üllői út torlódásainak esetét hozta fel.

Az autóhasználat Budapesten és az agglomerációban az európai nagyvárosokhoz viszonyítva még mindig átlag alatti, ami azt vetíti előre, hogy a dugóhelyzet még tovább romolhat. Az elmúlt hónapok dugóvitái azonban nem ingatták meg a városvezetést, és nagy lendülettel folytatják – ezúttal a közösségi költségvetés eredményeire hivatkozva – a kerékpáros fejlesztéseket. A napokban maga Karácsony Gergely jelentette be, hogy már zajlik a Szent István körúton az újabb műanyag karókkal elválasztott bringasáv kialakítása. A Nyugati tér irányába a parkolósáv helyén pollerekkel védett kerékpársávot, más szakaszokon a buszok és a biciklizők közlekedését segítő közös sávokat hoznak létre.

A főváros most vállaltan kísérletezik, ennek az első két eleme a Váci és az Üllői út fizikai védelemmel ellátott biciklisávjainak kialakítása volt. A kutatások szerint ugyanis az emberek biztonságérzete nagyon fontos, ezt szolgálja a fizikai elválasztás.

Lehet nézni az Üllői út számait most, három hónap után, ezek már most is ígéretesek, de nyilván kell nekik felfutás. Nem arról van szó, hogy sok embernek más döntést kell hozni, hogy biciklivel induljon el, vagy autóval. Nem sok embernek egyszerűen meg kell vásárolnia a biciklit, mert az eddig nem szerepelt az utazási eszköztárában. Ezek lassú folyamatok