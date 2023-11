Lázár János állítja: gyalog jár dolgozni, jacht helyett pedig ladikkal is beéri

Lázár János a hosszúra nyúló parlamenti napokon nem megy haza Hódmezővásárhelyre, hanem Budapesten alszik, majd másnap gyalog jár be dolgozni. Az építési és közlekedési miniszter a legutóbbi sétája közben interjút is adott, amelyben többek között a fővárosi közlekedésről, a MÁV helyzetéről, az energiaárakról, valamint L. Simon László kirúgásáról is beszélt.