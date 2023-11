Tizenöt évre ítélték a férfit, aki egy szerszámnyéllel verte agyon a barátját

A táblabíróság a jelenleg 68 éves vádlottat különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettében mondta ki bűnösnek. Az ítélőtábla döntött arról, hogy a férfi nem bocsátható feltételes szabadságra, és elrendelte a vádlottal szemben korábban kiszabott felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtását is − közölte az MTI.

A vádlott és a későbbi sértett 2010-ben ismerték meg egymást. A férfi előbb a sértettet szeszfőzdéjében, majd 2019-től tanyáján, a Bács-Kiskun megyei Pirtó mellett dolgozott alkalmi munkásként, fizetést, szállást és étkezést is kapott. A sértett rendszeresen italozott, egészségi állapota és munkaképessége is fokozatosan leromlott, ennek ellenére a vádlottal baráti viszonyban álltak. A két férfi alkalmanként együtt is fogyasztott alkoholt, és ilyenkor az ittas vádlott gyakran szidalmazta, időnként bántalmazta a nála jóval gyengébb sértettet.

2021. október 24-én a sértett a tanyán a kazán takarításával foglalkozott, amikor délután hazaért a kissé ittas vádlott.

Vitatkozni kezdett a sértettel, akit azzal gyanúsított, hogy meglopta őt.

Ököllel arcon ütötte, majd dulakodni kezdtek, földre is kerültek, majd mikor a vádlott meglátta a sértett kezében becsukott bicskáját, még jobban feldühödött, többször megütötte a sértettet, majd egy 75 centis, keményfa szerszámnyéllel ütlegelte. A vádlott a bántalmazást akkor is folytatta, amikor az áldozat a földre került, rátaposott, és megrugdosta a sértettet. A szakértői vélemény szerint a férfi 28 sérülést szenvedett el.

Amikor a vádlott látta, hogy a sértett nem mozdul, hívta a szomszédját segíteni, aki értesítette a mentőket.

Az áldozat a helyszínen meghalt, halálát a sorozat-bordatörések miatt kialakult légmell, fulladás okozta.

A vádlott az utolsó szó jogán hangsúlyozta, az áldozat hosszú éveken át barátja volt, a mai napig nem érti, hogyan fajulhattak el így a dolgok. Nem akarta a férfi halálát, és őszintén megbánta a történteket.

Döntésével a táblabíróság helyben hagyta az első fokon eljáró Kecskeméti Törvényszék ítéletét. Joó Attila tanácsvezető bíró az ítélet indoklása során kifejtette, a beteges, nála jóval gyengébb sértettet kitartóan, brutálisan bántalmazó vádlottal szemben a táblabíróság nem látott lehetőséget a büntetés enyhítésére.