Reviczky Gábor: A munkában töltött idő terápiás jellegű

Reviczky Gábort tavaly diagnosztizálták prosztatarákkal, és tavasszal sikeresen meg is műtötték, ám nem sokkal később áttéteket találtak nála, ezért szüksége volt több kemoterápiára, amitől azonban a mindennapokban nagyon gyengének érzi magát – írja az RTL.

Az utóbbi időben súlyosbodott az állapota, viszont ennek ellenére egész nyáron forgatott, mivel azt érzi, hogy a munkában eltöltött idő terápiás jellegű, és segít elterelni a nyomasztó gondolatait.

A színész azt is elmondta, hogy fantasztikus az emberek szeretete, és hogy rengetegen üzentek neki, sokan a segítségüket is felajánlották. Színésztársai is csodálják az erejét.

A színész fontosnak tartja, hogy részt vegyen a forgatásokon, mert akkor sem kell a betegségével foglalkoznia, sőt, még azt is megjegyezte, hogy így kevésbé érzi a mellékhatásokat.

A nagy életmentés kapcsán most a mellékhatásokban élek, és rettenetesen fáradékony vagyok

– mondta Reviczky Gábor.

Hozzátette: mikor nem forgat, sok időt tölt együtt a családjával, és a természet közelsége is nagyon megnyugtatja. Végül azt is megjegyezte: nem engedi, hogy eluralkodjon rajta a kilátástalanság, és mindent megtesz a gyógyulása érdekében.

Reviczky Gábor előtt le a kalappal. Ő az, aki a betegsége ellenére is maximálisan teljesít. Szerintem fantasztikus, amit ő csinál

– mondta Peller Anna színésznő.