Gulyás Gergely: Jön az egy számjegyű infláció, béremelések is lesznek

A gyermekvédelmi törvényt 2021 júniusában fogadták el. A kormány azóta figyelemmel követte, hogy sikerült-e ezt a jogszabályt a gyakorlatba átültetni? – kérdeztük Gulyás Gergelytől, aki leszögezte, „igyekszünk, hol a kormány, hol a hatóságok, amelyek ezért felelnek”.

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy van-e egy olyan eleme is ennek a törvénynek, hogy az iskolákban csak a nyilvántartásba vett civil szervezetek tarthatnak szexuális felvilágosító foglalkozást. Elkészült már ez a nyilvántartás? Gulyás Gergely válasza: elsősorban a szülők lehetősége és kötelezettsége a szexuális felvilágosítás, de ezt korábban egy osztályfőnöki óra keretében is meg lehetett tenni. A szabályozásra azért volt szükség, mert néhány amerikai felvételből kiderült, hogy az iskolákba olyanokat is beengednek, akiket távol kellene ettől tartani, és ezt itthon nem szeretnék. Listáról nem tud Gulyás Gergely.