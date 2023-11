Tovább nőnek a nyugdíjak, a kormány pedig lecsap a kiberbűnözőkre

Több bejelentéssel tért vissza két hét utána Kormányinfón Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki ezúttal Csák János miniszter nélkül, de ismételten Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő oldalán tartotta meg tájékoztatóját. Gulyás Gergely azzal kezdte, hogy a kormány szerdai ülésén foglalkozott a gazdasági helyzettel, amellyel immár hosszabb ideje, az orosz-ukrán háború kitörése óta kénytelen foglalkozni. Az egyik legnagyobb probléma, amit a háború és a szankciók generálnak a gazdaságra nézve, az infláció. Már tavaly azt tűzték ki célul, hogy az idei év végére egy számjegyű legyen az infláció, ezt a vállalását a kormány tudta tartani. Már az októberi infláció is 10 százalék körüli volt, de novemberben már biztosan 8 százalék körüli lehet, majd decemberben még kisebb, 7 százalék körüli lehet az éves infláció, amely egyébként komoly növekedési áldozatot is követelt.

Ennek ellenére augusztusban és szeptemberben a bérek emelkedése meghaladta az inflációt, azaz az elmúlt hónapokban reálbéremelkedésről beszélhetünk, a jövő év eleji minimálbéremelkedés pedig a jövő évi inflációt is messze meghaladja. A jövő év a gazdasági növekedés éve lesz Magyarországon. Ennek érdekében a kormány továbbra is olyan intézkedéseket hoz majd, amely a gazdasági növekedést és a béremeléseket is elősegítik. Várható béremelés majd az állami szektorban is, az ápolók és rendészeti dolgozók esetében is, a nem állami szektorban pedig még nagyobb növekedés várható.

Az Ukrán EU-csatlakozásról

Az EU-csúcsról is tárgyaltak, többek között a bővítési javaslatról, amely szerintUkrajna és Moldova is csatlakozhatna az Unióhoz. A kormány álláspontja, hogy előbb a már folyamatban lévő csatlakozási tárgyalásokat kell végigvinni. Ukrajnával szolidáris Magyarország, de egyelőre nem teljesíti a csatlakozáshoz szükséges feltételeket, a koppenhágai kritériumokat, a nemzetiségek helyzetét és a korrupciót tekintve sem. Gulyás felidézte: korábban Jean-Claude Juncker is úgy fogalmazott, hogy Ukrajna totálisan korrupt és nem érett az uniós tagságra. Magyarország szerint egy partnerségi kapcsolatot érdemes felajánlani Ukrajnának, de csatlakozásról még korai beszélni.

Az Ukrajnának juttatandó támogatásokkal kapcsolatban a magyar kormány továbbra sem szeretne közös hitelfelvételt, olyan megoldást kell találni, ami nem veszi el a következő Európai Parlamentnek és Bizottságnak, hogy érdemi kérdésekről döntsön és nem szükséges hozzá közös hitelfelvétel. Át kell tekinteni, mi a helyes hozzáállása az Európai Uniónak az orosz-ukrán háborúhoz, egy új Ukrajna-stratégiára van szükség és utána kell meghozni a döntéseket. Közben indul az újabb Nemzeti Konzultáció, amely során a magyar választópolgárok is véleményt mondhatnak a kérdésről.

A migrációs helyzet is terítéken volt

Tárgyaltak a migrációs helyzetről is a kormányülésen. A jelentések szerint egyre agresszívabbak a migránsok, a határvadászok egyre veszélyesebb helyzetbe kerülnek. Gulyás szerint Brüsszel ennek ellenére napi bírságot akar fizettetni Magyarországgal, mert „megállítjuk a határon az illegális migránsokat”. A tegnapi ülésén a kormány megtárgyalta az idegenrendészeti törvény szigorítását is. Ennek értelmében szigorítják, milyen jogcímeken lehet Magyarországon tartózkodni, aki a törvényeket nem tartja be, azt azonnal ki kell toloncolni. A Magyarországon tartózkodás csak a magyaroknak alapjog, a külföldiekre ez nem vonatkozik. A munkahelyeken, amíg van magyar munkaerő, addig őket kell alkalmazni, vendégmunkás nem előzheti meg a magyarokat, így a vendégmunkások száma nem lehet nagyobb a betöltetlen álláshelyek számánál. A tartózkodási idejüket is korlátozzák, ahogyan a családegyesítést is.

Jönnek a digitális állampolgárok

A kormány tárgyalt a digitális állampolgárságról szóló törvényről is, ennek értelmében az ügyintézés, az aláírás és később a közműszámlák befizetése is működhetne mobiltelefonról. Ezzel az állami bürokrácia is tovább csökkehnetne.

Pénteken már érkezik a nyugdíj

Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő elmondta: jövő héten érkezik a nyugdíjkiegészítéssel emelt nyugdíj. Vannak, akik már pénteken kézhez kapják, akihez pedig postán keresztül érkezik, az a jövő héten várhatja. A kiegészítő nyugdíjemelésre 198 milliárd forintot fordít a kormány, így az átlagnyugdíjjal számítva havi 6 ezer forintot, a 13. havi nyugdíjra is számítva az átlagnyugdíjasok összességében 85 ezer forint pluszt kapnak most. Januárban aztán újabb nyugdíjemelés érkezik, hat százalékkal nőnek a nyugdíjak, ennyi lesz ugyanis a jövő évi infláció a jelenlegi előrejelzések szerint.

Lecsapnak a netes csalókra

Kibernyomozói hálózatot állított fel október elsejétől a kormány, amely az online csalások számának csökkentését tűzte ki célul. Több mint 300-an dolgoznak majd a szervezetnek, amely az egész országot lefedi. Az elmúlt időszakban ugyanis 9515 bejelentés volt, a kár meghaladja a 8 milliárd forintot. Jellemzően adathalász emailekkel, sms-ekkel csalnak ki banki adatokat. Gulyás Gergely kérdésre válaszolva elárulta: a kormánynak arról van információja, hogy Ukrajnába szivárog a kiberbűnözésből származó pénzek jelentős része. Folyik egy nyomozás, 20 milliárdos nagyságrendről van szó, szervezett bűnözői csoport épülhetett erre.

Be kell tartani a gyermekvédelmi törvényt

Gulyás Gergely az Index kérdésére, mely szerint a Nemzeti Színháztól egészen a Műcsarnokig számos olyan előadást, kiállítást lehet találni, ahol a homoszexualitás szintén megjelenik, mint téma. Akkor most ezeken a helyeken is be fogják tartatni a gyermekvédelmi törvényt, felszólítják az érintett helyeket, hogy tegyenek ki 18-as karikát, és ne engedjék be a 18 éven aluliakat? Gulyás Gergely szerint a törvényt az intézményvezetők, ha akarják, be tudják tartani és tartatni. Véleménye szerint nem kell a művészi alkotásokat korlátozni, csak a homoszexualitást népszerűsítő tartalmakat nem kell a kiskorúak számára elérhetővé tenni. Lapunk arra vonatkozó kérdésére, hogy a World Press Photo kiállítás megnyitóján Orbán Balázs is beszédet mondott, kifejezetten méltatta az ott bemutatott munkákat, Gulyás úgy reagált, hogy Orbán Balázs már elmúlt 18 éves. Szintén kitért arra, hogy egy korábbi terv szerint szexuális felvilágosítást kizárólag nyilvántartásba vett civil szervezetek tarthatnak, Gulyás elmondta: ő nem tud ilyen listáról, de emlékei szerint korábban osztályfőnöki órán a tanárok meg tudták oldani a kérdést, az elsődleges feladat pedig továbbra is a szülőkre hárul a témában.

Pár hét és megjönnek a Csok Plusz szabályai

Szintén az Index kérdésére Gulyás Gergely elárulta: a Csok Plusz részletszabályait a következő bő 1-2 hétben nyilvánosságra hozzák, de november végéig biztosan megjelennek. A miniszter egyébként támogatja, hogy lehessen véleményezni majd a részletszabályokat és fél év múlva leszűrni a tapasztalatokat, majd ezek fényében esetleg módosítani a szabályokon.

Nem hívták meg Zelenszkijt

Arra a kérdésünkre, hogy igaz-e az az ukrán lapértesülés, mely szerint a magyar kormány Budapestre hívta az ukrán vezetést, Gulyás határozottan úgy reagált, hogy ez álhír. Ettől függetlenül nem elképzelhetetlen, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök valamikor Budapestre jöjjön.

Ki lehet Karácsony Gergely kihívója?

Gulyás Gergely szerint több olyan név is felmerült a kormánypártoknál, akit ő alkalmasnak lát arra, hogy átvegye a főpolgármesteri tisztséget. Többek között Láng Zsolt, Wintermantel Zsolt és Fürjes Balázs nevét is említette, akik az elmúlt időszakban a sajtóban felmerültek lehetséges indulóként.

Még nincs döntés az energiaitalokról

Szentkirályi Alexandra elárulta, tárgyalta a kormány az energiaitalok árusításának korlátozását a 18 éven aluliaknak, de még nem döntöttek. Gulyás Gergely ezt azzal egészítette ki, hogy komoly vita volt.

(Borítókép: Szentkirályi Alexandra és Gulyás Gergely. Fotó: Németh Kata / Index)