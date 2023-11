Más iskolákban is trükközhetnek az adatokkal a tanárhiány miatt

Korábban mi is megírtuk, hogy hamis adatok lehetnek a KRÉTA rendszerében egy szigetszentmiklósi iskolában. Egy ott dolgozó tanár szerint akkora tanárhiánnyal küzd az iskola, hogy a tornatanár tart fizikaórát. Egy szülő szerint annyi óra maradt el, hogy alig vannak jegyeik a diákoknak.

– fogalmazott Nagy Erzsébet, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének ügyvivője az RTL Híradónak.

A PDSZ szerint sokan keresik őket a hír megjelenése óta.

– magyarázta Nagy Erzsébet.

Egy Pest vármegyei gimnáziumban tanító pedagógus állítása szerint az ő iskolájukban sem valós információk szerepelnek a KRÉTA-ban, a trükközés az előző tanév elején kezdődött.

A helyettesítéseket úgy oldják meg, hogy akkor is szakszerű helyettesítést írnak ki, hogyha nem szakos megy be. Illetve azt az instrukciót kaptuk év elején, hogyha bemegy valaki, akkor ne azt írja, hogy felügyelet, hanem azt, hogy gyakorlás

– árulta el.

Egy budapesti általános iskola tanára szerint náluk is akkora a pedagógushiány, hogy csak ritkán tudják megoldani a szakszerű helyettesítést, ám ennek nyoma sincs a KRÉTA rendszerében.

Van olyan fül, amit be lehet kattintani, hogy helyettesítés. Van olyan, hogy felügyelet, van olyan, hogy összevont felügyelet. Na már most felügyelet csak akkor szokott bekerülni a KRÉTA-ba, hogyha nem tanár teszi meg mindezt, hanem pedagógiai asszisztens, aki tarthat tanórát. De ha nem szakos tanár megy be egy órára, akkor is helyettesítés kerül be a naplóba. Tehát a rendszerből nem lehet eldönteni, hogy tényleg megtörtént-e a szakórának a leadása