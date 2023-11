Az olasz konyha szerelmeseit kényeztették a Testnevelési Egyetemen

Bemutatókkal, ínycsiklandó ízekkel és látványkonyhával is kényeztették az olasz konyha szerelmeseit hétfőn a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetemen a VIII. Olasz Gasztronómiai Világhét keretében tartott rendezvényen.

A látogatók megismerkedhettek az olasz konyha alapanyagaival, és azok jótékony élettani hatásaival is, hallgathattak előadásokat, és a programok zárásaként egy főzőshow-n is részt vehettek.

Az eseményt Radák Zsolt, a Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese nyitotta meg.

Olaszország nemcsak a gasztronómiában, hanem a sportban és a művészetekben is rengeteget adott a világnak. Az olasz konyha, vagy úgy is fogalmazhatnék, az olasz mediterrán diéta a világ egyik legegészségesebb táplálkozási módja, amely a sportolók étrendjébe is sikeresen beépíthető