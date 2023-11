ChatGPT-képzés indul egy magyar egyetemen

Az utóbbi egy évben robbanásszerűen vált egyre népszerűbbé a mesterséges intelligencia, a ChatGPT megjelenése óta szinte nincs olyan ember, aki ne hallott volna az AI-ról. A témakörben szakmai konferenciák, workshopok, tanulmányok és tutorial videók lepték el az internetet, ám az oktatási szektor még gyerekcipőben jár.

A Promptmaster – egy magyar cég, amely online kurzusok keretén belül már több mint 47 országban oktat diákokat – immár a kecskeméti Neumann János Egyetemmel együtt valósítja meg, hogy az akadémiai területen is megjelenjen a generatív AI használata.

Ez lesz az ország első ChatGPT tantárgya.

A következő félévtől a diákok mesterséges intelligencia alapú tanársegédet is kapnak egy műszaki, illetve egy gazdasági területen. Ez azt jelenti, hogy a hallgatók akár élő szóban tehetnek fel kérdést a tanársegédnek, ami (vagy most már aki?!) a teljes tudásanyag birtokában van. A program segít a feladatmegoldásban, ellenőriz és korrepetál, mindezt személyre szabottan.

Fontos, hogy a cél továbbra sem az, hogy az AI elnyomja a témában való gondolkodást és az emberi kreativitást.

„Az oktatás három célt szolgál: tudást adjon át, készséget adjon át, bölcsességet adjon át. Manapság a tudásunk megvan, elérhető. A probléma, hogy hogyan tudom megtanulni alkalmazni a tudást, ami pedig a legfontosabb, hogy mikor fontos alkalmazni ezt a tudást. Az egyetemi professzor ezt a bölcsességet adja át, miközben a hallgató képzi magát. Tehát a gép tudása a professzor bölcsessége nélkül semmi nem ér” – fogalmazott az Indexnek Szabó Dávid, a Promptmaster társalapítója és vezérigazgatója.

„A Neumann János Egyetem is felismerte azt, hogy a generatív AI-rendszerek, mint a ChatGPT, elkerülhetetlen része lesz a tudásalapú világunknak és emiatt nagyon jó lehetőségnek érezzük, hogy a Promptmasterrel együtt a hallgatóknak módszertanilag képzést tudunk nyújtani ezen rendszerek használatáról. A ChatGPT-t az oktatásban, a menedzsmenti feladatokban, illetve a kutatás-fejlesztésben is kiaknázhatjuk, ezzel pedig növelhetjük az egyetem versenyelőnyét. Neumann János születésének 120. évfordulóján a minden mindennel összefüggésben van gondolatmenetet ez az együttműködés is megerősíti” – mondta lapunknak Berczeli Miklós, az egyetem ipari együttműködésekért felelős adjunktusa.

A jövő talán legfontosabb tudása a promptolás

Szabó Dávid kiemelte, hogy a promptolás ma még lehetőség a munkaerőpiacon, de hamarosan már elvárás lesz. Elmondása szerint aki a következő öt évben diplomázik, tulajdonképpen hasznosabb tudásra tesz szert, ha előbb tanul meg promtolni, mint hogy legyen egy nyelvvizsgája.

„Minden munkahelyen konkrétan kötelező lesz, hogy érts a mesterséges intelligenciához” – jelezte korábban lapunknak Tálas Dávid, a Promptmaster társalapítója és operatív vezetője, aki szerint olyan alaptudás lesz a promptolás, mint amilyen ma a számítógép-használat, a gépírás vagy a Word és Excel ismerete. „Ebből a szempontból a mesterséges intelligencia egy jelentősebb találmány, mint a mobiltelefon, az okostelefon vagy az internet volt” – tette hozzá az AI oktatási intézmény mentora.

A Promptmaster egyébként korábban a HÖOK-kal is együttműködést kötött, melynek keretein belül a felsőoktatásban tanuló diákok egy dollárért férhetnek hozzá az online edukációs platformhoz.

Novemberben egy úgynevezett Black Friday-akcióval a Promptmaster hétnapos ingyenes próbaidőszakot ígér a felhasználóknak.