Újabb állami felügyeletet hoznak létre Rogán Antalék

A Digitális Állampolgárság Programmal párhuzamosan létrejön annak felügyelete is, ami a jelenlegi elektronikus ügyintézési felügyeletnél erősebb szankcionálási jogkörrel lesz felruházva.

Egy újabb állami felügyelet létrehozásának terve derült ki a kedden az Országgyűlésnek benyújtott friss törvényjavaslatból – írja a hvg.hu. A lap szerint a digitális államról és a digitális szolgáltatásokról szóló, 90 oldalas jogszabálytervezet jelenti a törvényi keretet a már bejelentett, jövőre induló Digitális Állampolgárság Programhoz (DÁP).

A részletekről kedden Rogán Antal, a Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetője beszélt az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Az eseményen többek között arról is szó esett, hogy DÁP-törvényhez valószínűleg módosítani kell az Alaptörvényt is, ennek szövegét a jövő héten terjesztik be az Országgyűlés elé.

A viszont már frissen benyújtott keretszabály-tervezetből kiderül, hogy létrehozzák a Digitális Szolgáltatások Felügyeletét, méghozzá „a jelenlegi elektronikus ügyintézési felügyeletnél erősebb szankcionálási jogkörrel felruházva”.

Az új intézmény a digitális állampolgársághoz, a digitális szolgáltatások igénybevételéhez való jog gyakorlati érvényesülését fogja felügyelni, továbbá a digitális szolgáltatások biztosítását ellenőrizni. Emellett az új szervezet ellenőrzi az együttműködési kötelezettségek betartását, és eljár azok megsértése esetén.

Tegnap az Index is ott volt az Országgyűlés Gazdasági Bizottságának ülésén, a legfontosabb tudnivalókat ebben a cikkben szedtük össze. Emellett két olyan minisztertől, Pintér Sándortól és Rogán Antaltól is kérdezhettek az ellenzéki képviselők, akik viszonylag ritkán állnak a nyilvánosság elé. Rogán még néhány újságírói kérdésre is válaszolt, amelyek leginkább a szuverenitásvédelmi törvényről szóltak.