Az MSZP elismerte, hogy két munkatársuk részt vett adományláda felbontásában

Gyűrődésmentes bankjegyek a ládákban?

Újabb fordulatot vett a Karácsony Gergely nevével fémjelzett 99 Mozgalom botránya. Mint arról korábban az Index is beszámolt: a mozgalom finanszírozási ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) indított nyomozást, majd az OTP is feljelentést tett magánokirat-hamisítás miatt. A gyanú szerint a Karácsony Gergelyt támogató mozgalom számlájára 526 millió forint érkezett annak megnyitása óta. A pénzügyeket kezelő Perjés Gábor többször is olyan jegyzőkönyveket adhatott át az OTP-nek, amelyek adománygyűjtő ládák felnyitásáról szóltak. A jegyzőkönyvek állítása alapján ezekbe két-háromezer bankjegyet, egy esetben pedig 3811 bankjegyet préseltek be. A feljelentésben viszont az áll, hogy „a ládába a tetején található résen keresztül bankjegycsomagok nem helyezhetők el, ugyanakkor megállapítást nyert, hogy a behozott bankjegyek többsége – elsősorban az euróbankjegyek – újak voltak, gyűrődésmentesek, több esetben egymás utáni sorszámúak, és összetapadtak (mintha a nyomdából kikerülve nem használták volna azokat)”. Ezért pénzmosás miatt is nyomozás indult.

Házkutatás és lefoglalás

A Magyar Nemzet számolt be arról múlt héten, hogy a mikroadományokkal kapcsolatban zajló nyomozás részeként házkutatást hajtott végre a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Tordai Csaba ügyvédi irodájában. A lap kérdésére a házkutatás tényét az ügyészség is megerősítette:

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő nyomozásban az adónyomozók halaszthatatlan eljárási cselekményként végeztek kutatást egy budapesti ügyvédi irodában.

A főügyészség válaszából kiderült, hogy „a kutatás és lefoglalás ügyész részvételével zajlott, tekintettel arra, hogy a büntetőeljárási törvény alapján az ügyvédi irodában tartott kutatáson ügyész jelenléte kötelező. A nyomozó hatóság a kutatás eredményeként biztosított bizonyítási eszközöket őrzésbe vette, a Fővárosi Főügyészség pedig – a törvényi előírásoknak megfelelően – soron kívül indítványt tett a lefoglalásukra az annak elrendelésére illetékes bíróságnál”. Az ügyben a felderítési szakaszban lévő nyomozás érdekeire tekintettel további tájékoztatást nem adtak. A lap egyébként Tordai Csabára Karácsony Gergely ügyvédjeként és főtanácsadójaként hivatkozott.

Az MSZP is képbe került

Bár a cikkből nem derült ki, hogy pontosan milyen dokumentumokról volt szó, az Index most újabb részleteket tudott meg az ügyről. Lapunk értesülései szerint a lefoglalt dokumentumok úgynevezett aláírás-hitelesítők, azaz olyan iratok, amelyek az adományozók létét voltak hivatottak validálni.

A dokumentumokon információink szerint tíz szocialista képviselő neve szerepelt. Hogy ezeket ténylegesen az érintett politikusok írták-e oda, vagy mások, azt nem tudni.

Az MSZP eddig nem került képbe az ügyben, ám könnyen lehet, hogy ezek után kiterjesztik a nyomozást.

Reagált az MSZP

A párt kérdésünkre elárulta: „Az MSZP-t nem keresték ebben az ügyben, egyetlen MSZP-s politikust sem. Az MSZP munkatársai és tagjai segítették Karácsony Gergely miniszterelnök-jelölti előválasztási kampányát, erre a kampányra és a főpolgármester ebbéli támogatására büszkék vagyunk. Az MSZP ekkor is minden tekintetben a jogszabályokat betartva járt el a választási kampányok és az előválasztás során”.

Két munkatársunk arról tájékoztatott minket, hogy zajlik egy adóügyi eljárás a Nemzeti Adóhivatalnál, amelyben magánszemélyként tanúskodtak egy kihallgatáson. Megerősítették, hogy egy alkalommal részt vettek adományláda felbontásában, a ládába érkezett összeg megszámolásában és jegyzőkönyvezésében, ennek során minden jogszabályt betartva. Az adománygyűjtés egyéb részleteiről nem rendelkezünk információval

– hangsúlyozta a párt.

Karácsony Gergely az Index Konkrétan Rónai Egonnal című műsorában a finanszírozási üggyel kapcsolatban korábban úgy fogalmazott, nincsenek jogszerűségi problémák, ennek ellenére „nyilván lesznek vizsgálatok, halleluja, legyenek!”. A főpolgármester hangsúlyozta, nem tudja, kiktől kapták a félmilliárd forintnyi támogatást, mivel az mikroadományokból gyűlt össze. Arra a kérdésre, hogy elhiszi-e, hogy anonim módon összegyűlhet ötszázmillió forint, úgy felelt: csak így gyűlhet össze.

Magyarországon kevesen vannak, akik névvel, címmel vállalják, hogy anyagilag támogatják az ellenzéket – húzta alá Karácsony Gergely, aki szerint az euróbefizetések is gazdag magyar emberektől származnak, amiket a „kis ládikákba” dobtak be.

Szintén kérdésekkel fordultunk a hitelesítések ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz, valamint a Fővárosi Főügyészséghez. Amint válaszolnak, cikkünket frissítjük.

(Borítókép: Karácsony Gergely az MSZP Szövetségben Európával című kampányrendezvényén 2019. május 18-án. Fotó: Mohai Balázs / MTI)