November 18. és 19. között több érdekes és izgalmas program vár minket Budapesten. Részt vehetünk a Vígszínház társulatának zenés előadásán, elmehetünk designpiacozni a MOST Kortárs Bisztróba, ehetünk egy jót a MANYI perzsa vacsoraestjén, és végre a karácsonyi vásárokba is ellátogathatunk.

Bár a november néha szürkének és egyhangúnak tűnik, de szerencsére a főváros ezen a hétvégén is számos színes programmal vár minket. Részt vehetünk Budapest 150. születésnapja alkalmából tartott sétán, lesz lehetőségünk szépséghibás könyveket vásárolni az Alexandrától, de ezen a hétvégén rendezik meg az ország legnagyobb és legszínesebb társasjátékos eseményét is a Millenárison, sőt, a Vörösmarty téren és a Szent István-bazilika előtt már forralt bort is kortyolhatunk a karácsonyi vásárokon.

November 18., szombat

Víg–Budapest-koncert

Megszámlálhatatlan nagyszerű és népszerű dal született a csodás Budapestről. Ki ne hallott volna már dalban mesélni a vén Budai hársfákról, a pesti nőkről, a holdas éjről a Dunán, a Ligetről, Józsefvárosról, vagy akár arról a bizonyos Duna-parti csónakházról. Ezek a méltán sikeres slágerek megörökítik fővárosunk hajdani lakóinak hétköznapjait, örömeit, bánatait, hangulatait, életük apró eseményeit, és hát ebből is áll egy város története, nem csak nagy történelmi fordulópontokból.

A Vígszínház társulata zenés időutazásra hívja közönségét. A régi Pest–Buda megidézésétől ismert és újra felfedezett dalok szárnyán a november 17-i és 18-i koncerten végigrepülhetünk a város és a Vígszínház közös történetén, olyan nagyszerű szerzők közreműködésével, mint Kálmán Imre, Zerkovitz Béla, Eisemann Mihály, Fényes Szabolcs, Presser Gábor, hogy aztán Cseh Tamás Budapestjét érintve megérkezzünk a GRUND-ra.

MOST – brunch & designpiac

Designpiacozásra és bruncholásra számíthatunk egy teljes hétvégén keresztül a MOST Kortárs Bisztróban. A Budapest Bagel érkezik erre az alkalomra, de persze kávéval, italokkal és klasszikus MOST-ételekkel is várnak a szervezők.

Akik pedig az őszi gardróbfrissítésben és a karácsonyi ajándékvadászatban segítenek: Csirimojó Kiadó, Mag.tér Kerámia, RUHA Recycled Fashion Store, Kamay Ko, NOS – evikot, Sapi Jewelry, ICKO, Kamala Kaftan, Nalini Spirit, Kirakós, Csengerinart, Szisza Jewelry – Huruhuru hajbatoll, Leanea Jewelry, Izsóp Art Studio, Jásdi Juli, Virágéknál, MARI – Art from the Heart, sztuu graphic, Lunar, Zuska ceramics, Egy bögre teát, CSŐ!

Szépséghibás és akciós könyvvásár az Alexandra Kiadócsoporttal

Idén már három alkalommal volt lehetőségünk Budapesten válogatni az Alexandra Kiadócsoport kínálatából, november 18-án azonban szinte teljesen új készlettel, más könyvekkel és nagy akciókkal érkeznek a Rákóczi téri vásárcsarnokba.

Por és sár: Budapest 150 – antivárosnéző séta

Mi nem tetszett és miért nem tetszett elődjeinknek az 1873 és 1914 között fokozatosan világvárossá váló Budapesten? Hogyan írtak az egykori írók, kritikusok és elégedetlenkedők – gyengéd iróniával, maró gúnnyal vagy épp keserű humorral – a változásokról és a város új építészeti látványosságairól?

Többek között ilyen kérdésekre kaphatunk választ a november 18-i, Budapest 150. születésnapja alkalmából tartott sétán. A főbb turisztikai látnivalók mellett ezúttal olyan, a főváros szempontjából fontos épületekről, helyekről is szó lesz, mint a Műegyetem vagy a Nagykörút, illetve az is kiderül, hogy milyen volt egykor az utcákon sétálni.

11. Társasjátékok ünnepe és társasjátékvásár

Idén is megrendezik az ország legnagyobb és legszínesebb társasjátékos eseményét, a Társasjátékok ünnepét és vásárát. November 18. és 19. között megannyi társasjátékot próbálhatunk ki a Millenárisban, ahol a hazai kiadók és forgalmazók is szép számban képviseltetik magukat.

November 19., vasárnap

Kölyök Turbina – Manóságok

A gyerekeké lesz a főszerep a Turbinában, november 19-én, a programokat pedig 9 éves korig ajánlják a szervezők. Lesz geocatching törpékkel és ásványokkal, a nagyteremben pedig a JamSchool Dobiskola készül hangszersimogatóval. A kreatív kölykök kipróbálhatják magukat kézműves foglalkozásokon, ördögbot- és diaboloworkshopon, de sok más izgalmas program mellett a lézer-akadálypályát is végigjárhatják.

Perzsa vacsoraest a MANYI-ban

Háromfogásos perzsa menüvel készül vasárnap a MANYI-ban az @i.miss.cooking.with.u és a Nyami Bisztró csapata. Az előbbi egy feltörekvő otthontalan főzőközösség, mely pop-up vacsoraestekkel szeretné a kreatív és tudatos étkezést, a helyszínt, illetve a helyi szakácsot ünnepelni, az utóbbi pedig egy meglepő helyszínű, szerethető vegetáriánus konyha. Ők gondoskodnak a finom falatokról, az előfoglalásos vacsoramenüről és a spontán beeső vendégekről is.

Járd be a megnyílt karácsonyi vásárokat!

Még csak november közepénél járunk, de már meg is nyílt két karácsonyi vásár. Aki sosem tud betelni a karácsonnyal, és szeret időben elkezdeni készülődni és hangolódni az ünnepre, az már meg is teheti a Szent István-bazilika előtti téren vagy pedig a Vörösmarty Classic Xmas vásáron.