Kelemen Hunor, az RMDSZ elnöke elmondta: nagy megtiszteltetés, hogy köszöntheti a Fidesz kongresszusát, de mély szomorúság is van benne, mert a nemrég elhunyt Pásztor Istvánnak kellene most a helyén állnia. Kiemelte: harcostárs volt – „olyan, mint a bátyánk” –, tudott valamit, amit csak az igazán nagy államférfiak; tudta, hogy nem a pillanatnyi széljárás szerint kell cselekedni, hanem haladni rendíthetetlenül a cél felé, „égtartó ember volt”. Ezután egyperces néma felállással emlékeztek Pásztor Istvánra a kongresszuson.

Kelemen Hunor aztán kifejtette: a kisebbségi magyaroknak megszokott léthelyzet a magyarázkodás; azért, hogy értsék és ne értsék félre őket, mindig meg kell magyarázniuk a mondanivalójukat Bukarestben, Pozsonyban és Brüsszelben is, „idegőrlő feladat ez”.

A Magyar Állandó Értekezleten és a szombati kongresszuson is azonban a magyarok közös dolgairól beszélhetnek, a nemzeti identitáson túl egyéb dolgok is összekötik a magyarokat: a magyar nemzet iránti elkötelezettség.

Ez szerinte köszönhető a bátor kopernikuszi fordulatnak, amit az Orbán-kormány végrehajtott: magyarok vannak határon innen és túl, akiket megillet a kormányzati támogatás, a közös felelősség. Ma nem az a kérdés, hogy ki mit kap a másiktól, hanem arról van szó, mit tudunk egymásnak adni, „egymásban megbízva biztosabban és gyorsabban haladunk” – emelte ki Kelemen Hunor. Hozzátette: az összes gond ellenére erősebbek vagyunk, mint az előző 100 évben; a 21. században jobb lesz a magyarságnak, mint a 20. században volt.

Arról is beszélt, hogy 2024-ben választások lesznek, illetve a térségben is választások következnek. Egyetlen opció van, a cél az, hogy „győznünk kell, nektek is, nekünk is”, ez az egyetlen jó megoldás. Kelemen Hunor szerint azért kell dolgozni, hogy a közösségeket ne hagyják politikai eszköz nélkül, ez morális kötelesség is.

A következő évtizedről is szólnak a 2024-es választások, ennek az átrendeződésnek a magyarok nem lehetnek vesztesei; nem arra szerződtünk, hogy „megmondják nekünk Brüsszelben, hogy mi a jó”, hanem hogy segítsenek minket. Kettős mérce van a romániai magyarokkal és Magyarországgal szemben is. A választás tétjével kapcsolatban Kelemen Hunor azt mondta: a következő évben abban kell segíteni, hogy

a házat megőrizzük, de a rosszul teljesítő személyzetet lecseréljük.

A magyarok folyamatos kihívásokkal állnak szembe, ezen az úton kell közösen haladni – szögezte le Kelemen Hunor.