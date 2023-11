Vitályos Eszter államtitkár, a Fidesz képviselője a HírTV-nek elmondta: mindenki egy kis iránymutatásra, ösztönzésre, motivációra vár. Arról is beszélt, hogy többféle módon kívánják támogatni a magyar családokat, a kormánynak harmincféle támogatása van. Fontosnak tartják, hogy minden vágyott gyermek megszülethessen Magyarországon. 2010 óta megduplázódott a bölcsődei férőhelyek számára, most is folyamatban van kb. 10 ezer férőhely kialakítása. Azt is mondta, hogy megindult már az önkormányzati választásra való felkészülés a választókerületében (Pest megye, 03. számú választókerület); fontos, hogy helyben ismert, jó jelöltjeik legyenek.