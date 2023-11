Mit tud a Fidesz, amit az ellenzék nem?

Horn Gábor politikai teljesítménynek tartja, hogy a Fidesz az egyetlen rendszerváltó párt, amely ma is működik, „a KDNP nem egy önállóan létező párt, az MSZP elődje pedig korábban is működött”.

A Fidesz megmaradásának alapvető okai egyrészt Orbán Viktor személye, aki különleges szereplője a magyar politikai életnek, másrészt a párt alkalmazkodóképessége, ami a Fideszt egészen a radikális liberális iránytól az illiberális, szélsőjobboldali, populista, erősen idegengyűlölő irányba vitte. A folyamatos változásra való képesség pozitív és negatív is lehet, attól függően, ki hogyan értékeli, de a Fidesznek a túlélést, majd a hatalmat jelentette. Ne felejtsük el azt sem, hogy az elmúlt harminc évben több bukás is van mögöttük, elég 1994-re, 2002-re vagy 2006-ra gondolni

– fogalmazott a Republikon Intézet vezetője, hozzátéve: „Ez az alkalmazkodási képesség, a folyamatos változás, az aktuális igényekhez való igazodás azt is jelenti, hogy ez a Fidesz már nem az a párt, ami 1988-ban megalakult.”

Tanulhat az ellenzék, de...

Horn Gábor úgy látja, a Fidesz történetéhez kellett egy karizmatikus szereplő, aki képes arra, hogy folyamatosan összefogjon egy többféle identitású közösséget, „hogy a kis liberális pártból nagy néppártot építsen”.

Orbán Viktor nélkül valószínűleg nem ment volna, és nehezen is menne nélküle. Nem látok olyan szereplőt, aki össze tudná tartaná ezt a nagy kiterjedésű néppártot, ha Orbán Viktor nyugdíjba menne. Személyfüggő az ilyen képesség, a rendszerváltó kihaló pártoknál komoly személyi hiány mutatkozott, a bukásuk okai között ennek jelentős szerepe volt. Az MSZP-nél is komoly változást hozott Horn Gyula kiválása

– mutatott rá Horn Gábor.

Az elemző szerint az ellenzék technológiában, kitartásban és fegyelmezettségben sokat tanulhat a Fidesztől, amely „végtelenül fegyelmezett párt”. Ugyanakkor sok olyan dolgot is lát, amelyet nem ajánl az ellenzéknek: „Aki azt hiszi, hogy a Fideszt a saját eszközeivel le lehet győzni, az rosszul gondolja. A magyar társadalomban létező igény egy másfajta ország, mint amit a Fidesz képvisel, ehhez más eszközök kellenek. Az MSZP korábbi sikerei mögött épp ez a másként működés állt, kevésbé volt központosított, sokkal inkább a sokféleséget megjelenítő párt volt. Azt az autokratikus berendezkedést, amit a Fidesz kínál, azért sem érdemes eltanulni tőlük, mert akik nem Orbán Viktorban gondolkodnak, nem ilyet szeretnének.”

„Orbán Viktor kormányon és ellenzékben is bizonyított”

Boros Bánk Levente lapunk kérdésére azzal kezdte, hogy „a Fidesz (a KDNP-vel szoros szövetségben) a rendszerváltoztató pártok egyike és az egyetlen az 1990-ben parlamentbe jutók közül, amely nemcsak hogy létezik, hanem ereje teljében van. Ez a tény, összehasonlítva az azóta eltűnő (MDF, FKGP, SZDSZ) vagy az eltűnés szélén táncoló (MSZP) pártokkal, azt mutatja, hogy a Fidesz az a politikai formáció, amelyik képes volt professzionális politizálást megvalósítani, adaptálódni az elmúlt harminc év folyamatosan változó (belpolitikai, nemzetközi, technológiai, média stb.) körülményeihez, sőt saját és mások hibáiból tanulni.”

Ez olyan tapasztalat, ami egyedülálló a mai politikai palettán. Természetesen ugyanezt az utat más rendszerváltoztató (vagy azóta létrejövő) pártok is bejárhatták volna, mégis kizárólag a Fidesz volt rá képes. Ezen túlmenően a jelenlegi kormánypárt az, amelyik rendelkezik jól artikulált vízióval saját magát, az országot és a magyar nemzet egészét illetően is, amelynek időhorizontja messze túlmutat egyetlen kormányzati cikluson, évtizedekben mérhető

– emelte ki a Nézőpont Intézet politikai elemzési igazgatója.

Boros Bánk Levente azzal folytatta, hogy mindemellett – és ebből a vízióból levezethetően – a Fideszt következetesség is jellemzi a politikai és kormányzati cselekvésben, amely kiszámíthatóságot eredményez – különösen a politikai versenytársakkal összehasonlítva. Ez a sorozatos választási győzelmekkel megtámasztva „olyan stabilitást eredményez, amely a mostani változó és kiszámíthatatlan nemzetközi környezetben értéket, valamint bel- és külpolitikai versenyelőnyt biztosít a pártnak és Magyarországnak egyaránt”.

A politológus úgy vélekedett, „a választási sikerek mögött ugyanakkor a hazánkban egyedülálló és ciklusokon keresztül bizonyított kormányzási képesség is meghúzódik. Minden bizonnyal a választók minden szavazás alkalmával ezt is mérlegre teszik, és tudatosan vagy anélkül, ebben a kérdésben is összevetik a Fidesz által kínált potenciált a mindenkori kihívók felhozatalával.”

Boros Bánk Levente végül azt is elmondta, hogy az elmúlt több mint egy évtizedben elengedhetetlennek tűnő válságmenedzselési tapasztalat és képesség is hozzájárul a Fidesz sikeréhez: „A változó világban, különösen pedig a veszélyek korában a korábbi válságok (a Gyurcsány-korszak utáni államcsődközeli helyzet, migrációs válság, Covid-járvány, most pedig a háborús kihívások) sikeres megoldása stabil támogatottságot hozott és hoz a pártnak, és az általa vezetett kormánynak.”

A Nézőpont politikai elemzési igazgatója az Orbán Viktor szerepére vonatkozó kérdésünkre leszögezte, „kétségtelen, hogy Orbán Viktor nemcsak Magyarországon vagy Európában, de világszinten mérve is kivételes képességű politikus. Nem véletlen, hogy Magyarország valós nemzetközi súlyánál messze túlmutató befolyással és lehetőségekkel rendelkezik a nemzetközi térben, ami a miniszterelnök munkájának és eredményeinek köszönhető.”

Az is bizton kijelenthető, hogy hazánkban rajta kívül jelenleg nem látni hasonló tapasztalattal, felkészültséggel, koherens jövőképpel, államférfiúi kvalitásokkal rendelkező politikust. Orbán Viktor kormányon és ellenzékben is bizonyított, kormányfőként és pártelnökként egyaránt sikeres. Ez utóbbit pedig az is bizonyítja, hogy a magyarországi pártversenyben még megközelítőleg sincs másik politikai szerveződés, amelyik a Fideszhez hasonló szervezettséggel, fegyelemmel és humán erőforrással rendelkezne

– hangsúlyozta Boros Bánk Levente, hozzátéve: a fentiekből tanulhat az ellenzék, sőt, „ami talán még ennél is fontosabb: a politikához és emberekhez való hozzáállást, nevezetesen azt, hogy a választókat megérteni és nem lenézni kellene”.

(Borítókép: Orbán Viktor a Fidesz eredményváró rendezvényén 2022. április 3-án. Fotó: Papajcsik Péter / Index)