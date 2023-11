Történelmet írtak a Corvinus hallgatói New Yorkban

A világ 127 csapata, 49 legjobb egyeteme és csaknem 600 MBA- és mesterszakos hallgatója között küzdött sikeresen a Budapesti Corvinus Egyetem hallgatói csapata a Cornell Egyetem Emerging Markets Institute idei nemzetközi esetversenyén.

A november 3-ai döntőbe egyetlen európaiként kerültek be a Corvinus hallgatói, két amerikai és két indai csapat mellett, utóbbiak a Cornell és a Tufts Egyetem, valamint a Delhi Egyetem és az IIM-Indore üzleti iskola képviseletében.

A corvinusos csapat a verseny hétéves történelmében első európai csapatként nyerte meg a nemzetközi esetversenyt.

A győzelem mellé 6 ezer dollár nyeremény is járt. A Corvinus csapatának tagjai a Vezetés és szervezés mesterszak végzős hallgatói voltak: Hadházy Adél, Horváth Luca, Józsa Tamás és Keményfi Gergely. Esetmegoldásukat hibrid csapatösszeállításban (ketten online és ketten személyesen a Cornell egyetem New York-i Tech Campusán) mutatták be.

A nemzetközileg mérvadó, QS világranglistában a 13. helyet elfoglaló Cornell egyetem versenykiírásában a résztvevő csapatoknak a brazil félvezetőipar állami vállalata számára kellett stratégiai és működésfejlesztési megoldást adniuk.

A magyar csapat a javaslatában globális geopolitikai, regionális és vállalatspecifikus tényezőket figyelembe véve azt javasolta a vállalatnak, hogy – költségcsökkentések mellett – külső forrásból csatornázzon be tudást gyártókapacitásokért cserébe. A friss és folyamatosan bővülő tudás ugyanis lehetővé teszi, hogy a cég megkezdje a kutatást és fejlesztést. A vállalat ezáltal vertikálisan bővítheti értékteremtő tevékenységét, mely javítja a termékei versenyképességét a globális piacon.

Keményfi Gergely, a csapat egyik tagja szerint azért nyerhetett az ő megoldásuk, mert hónapokon keresztül készültek a versenyzésre, számos iparágat kellett pusztán néhány nap alatt átlátniuk. Mindenki rendkívül motivált volt a csapatból, az együttműködésüket a folyamatos kooperáció, a kíváncsi kutatás és a kreatív ötletek kiaknázása jellemezte.

Nagyon büszke a vagyok a hallgatókra, fantasztikus eredményt értek el és ismét bizonyították a Corvinuson megszerezhető tudás nemzetközi versenyképességét

– mondta Felsmann Balázs, a csapat mentora, a Corvinus docense. Hozzátette: „Az üzleti esetoldás mind az alapszakos, mind a mesterszakos programjainkban hangsúlyos szerepet kap, a hallgatók számára ezeket külön tantárgycsoportok fogják össze. Öröm volt látni, hogy a csapatunk tagjai milyen kiválóan ötvözték megoldásukban a képzésünkön elsajátított elméleti és gyakorlati ismereteket.”

