Megérkezett a tél, több helyen is esett a hó Magyarországon

Vasárnap virradóra az ország egyes részein mínusz 4, mínusz 5 fokig hűlt a levegő, és reggel hatalmas pelyhekekben esett a hó a Nagy-Hideg-hegyen, de a Bakony térségében is havazott. Minderről sok fotó készült már.

A hajnali fagyok után vasárnap reggel az ország északi részén többfelé is havazott. Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint november 19-én reggel Zabaron volt a leghidegebb, ahol mínusz 5,3 fokot mértek.

Az Időkép beszámolója szerint az érkező enyhébb légtömeg hatására reggel a Bakony térségében is havazott, de a Nagy-Hideg-hegyen is hatalmas pelyhekben hullott a hó. A 864 méter magas hegycsúcs hamar ki is fehéredett.

Eközben a Normafánál is megindult a havazás, az Extrém Időjárás közösségi oldalán arról számoltak be, hogy vasárnap reggel ott is szállingózott a hó. Igazán szép látványt pedig a zúzmarába bújt Mátra jelentett.

A Kékestető környékén is zúzmarába öltöztek a fák a reggeli fagyos időben.

A népi megfigyelések szerint ha Erzsébet napján (november 19-én) havazik, akkor nagy valószínűséggel a karácsony is fehér lesz, de sok helyen azt tartják, hogy amilyen az Erzsébet-napi időjárás, olyan lesz a decemberi is.

Időjárás-előrejelzésünk folyamatosan frissül, ha további részletekre kíváncsi (helyi adatok, orvosmeteorológia, közlekedésmeteorológia, pollenjelentés stb.), kattintson ide: https://index.hu/idojaras