Vitézy Dávid szerint olyan, mintha Budapesten megállt volna az idő

A közlekedési szakember a közösségi oldalán hosszú bejegyzést tett közzé, amelyben többek között arról ír, hogy 1973-ban, a főváros egyesítésének 100 éves fennállásának évfordulójára számos beruházás és fejlesztés valósult meg.

Példaként említette a kisföldalatti teljes rekonstrukcióját, de ekkor készült el az M2-es metró Déli pályaudvar és Deák Ferenc tér közötti szakasza, és az első Ikarus 260-as és 280-as buszok is megérkeztek Budapestre.

Ma ehhez képest Budapesten egyetlen kötöttpályás beruházás sincs folyamatban, az M3-as metró felújításának elkészülte után. Egy sem. Ez teljesen egyedülálló ebben a városméretben Európában, mindenhol metrók, elővárosi vasutak, villamosok épülnek, Varsótól Prágáig, Bukaresttől Bécsig, Münchentől Barcelonáig

– fogalmazott Vitézy Dávid a hivatalos Facebook-oldalán.

A volt közlekedési államtitkár kiemelte, hogy nem arról van szó, hogy visszasírná a hetvenes éveket, de az ötven évvel ezelőtti listát a mai helyzettel összehasonlítva olyan érzése van, „mintha megállt volna az idő”.

„Lényegében ott tartunk, hogy minden érezhető ambíció és vízió eltűnt a város valós, nagy léptékű infrastrukturális fejlesztése mögül” – tette hozzá.

Vitézy Dávid szerint „kedves dolog” kitakarítani az aluljárókat, leszórni kaviccsal a Városháza parkolójának egy részét, átengedni az embereket az udvaron, és indítani egy bulivillamost pár napra, de „ha eközben akár csak az említett kisföldalattira vagy a fogaskerekűre nézünk, akár az 1973-as évfordulóra vásárolt járművek 50 éves évfordulóját is ünnepelhetnénk, a hévekről nem is beszélve”.

Ezek cseréjére még csak bármiféle kilátás sincs a következő években. Ebben a helyzetben tehát valójában a főváros fejlesztéséről való teljes lemondás jelképe volt ez a 150. évforduló számomra – kár érte. Ha lehet, ne várjunk Budapest 200. születésnapjáig, hogy ez megváltozzon

– zárta bejegyzését a szakember.

Nagyszabású programok a születésnapon

Budapest 150. születésnapjára Karácsony Gergely megnyitotta a Városházát a budapestiek előtt, illetve november 17-én 150 forintos BKK-jeggyel is lehetett közlekedni a fővárosi közösségi közlekedésben.

A Fővárosi Önkormányzat aznap ünnepi díszközgyűlést is tartott, amelyen Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, hogy túl sokáig volt ez a város a dogmák, a megszokások, a „jól van az úgy” csapdájában.

Budapest 150 éves történelme előtt is úgy tudunk tisztelegni, ha nem engedjük, hogy a város múltja fogva tartsa a jövőjét

– fogalmazott ünnepi beszédében a főpolgármester.

Karácsony Gergely két héttel ezelőtt jelentette be, hogy 2023-ban felújították az ezredik gyalogátkelőhelyet Budapesten, de idén adták át a felújított Lánchidat is. Több forgalmas útszakasz is megújult, számos megállóhelyet akadálymentesítettek, korszerűsítették a közvilágítást, felújították a járdákat. Továbbá 2022 végén adták át a felújított Blaha Lujza teret is.