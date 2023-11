Brenner Koloman: Karácsony Gergelyt egyszer már elütötte a villamos, elütheti újra

Mint korábban megírtuk, kedden délután Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője bejelentette, hogy a párt saját főpolgármester-jelöltet indít Karácsony Gergely ellen. A Jobbik erre a feladatra

Brenner Kolomant, a párt egyik országgyűlési képviselőjét jelölte ki,

aki az Indexnek adott rövid interjújában kijelentette, ha előválasztásra kerülne sor, lát esélyt a jelenlegi főpolgármester legyőzésére.

A bejelentés nem Karácsonyról szól

„2019-ben sem támogattuk már Karácsony Gergely jelöltségét, sok kérdésben ugyanis nem értünk egyet vele, de ez a bejelentés nem róla szól. A Jobbik mindig is vagy önálló jelöltet indított Budapesten, vagy olyan jelöltet támogattunk, aki a két nagy politikai szekértáboron túl egyfajta alternatívát igyekezett felmutatni a fővárosi szavazóknak. Ez a helyzet 2024-re sem változott meg, mert az elmúlt években látványosan fővárosellenes politikát folytató Fidesz egyfajta csatatérnek tekinti Budapestet, míg a balliberális oldal már most osztozkodik az el nem ejtett medve bőrén, mi ebben nem akarunk részt venni” – jelentette ki Brenner Koloman az Index azon kérdésére, hogy miért indulnak önállóan a fővárosban.

A Jobbik főpolgármester-jelöltje szerint Karácsony Gergelynek négy és fél éve volt arra, hogy Budapest első embereként megmutassa a fővárosiaknak, miért jobb, ha nem egy fideszes vezeti a városukat, de ez „nem jött össze”. Brenner Koloman szerint a Budapesten kívüli, kormányváltást akaró szavazók sem jártak jól vele, mert

bár korábban ígéret volt rá, hogy a főváros vezetésével létrehoznak valamiféle közös ellenzéki médiát, ebből sem valósult meg semmi.

„A Szabad Városok Szövetsége [az ellenzéki városokat tömörítő szövetség – a szerk.] érdemi politikai teljesítményt nem tudott felmutatni, ez is egy nagy hibája Karácsonynak. De ha csak a fővárosra nézünk, a főpolgármester egyes ügyekben, például a közlekedésben, olyan szélsőségesen liberális álláspontot képvisel, amit nekünk ellensúlyozni kell″ – jelentette ki Brenner Koloman, aki kedden egy helyi népszavazási kezdeményezést is benyújtott a Fővárosi Választási Irodán a Lánchíd forgalmi rendjéről. A Jobbik főpolgármester-jelöltje ezzel kapcsolatban az Indexnek így nyilatkozott:

Karácsony Gergely ebben az ügyben éppen úgy csinált, mint ahogy a Fidesz szokott: egy személyben döntött arról, hogy ne járhassanak autók a Lánchídon. Erről a budapestieknek kell dönteniük, ezért akarunk népszavazást az ügyben.

Arra a kérdésre, hogy a fővárosban való önálló főpolgármester-jelölt állítás hogyan befolyásolja a Jobbik vidéki megállapodásait a többi ellenzéki párttal, Brenner úgy reagált, hogy „a két szint teljesen más. De mi egyébként is a jászberényihez hasonló modellt támogatjuk. Tehát, hogy feláll egy, a helyi közösség által is elismert lokálpatrióta csapat, amely egy civil szervezet ernyője alatt indul. Ebben a lokálpatrióta csapatban persze lehetnek más pártokhoz tartozó helyi jelöltek is, de mi mint Jobbik nem kérjük más párt támogatását. Jászberényben így nyert korábban kétharmaddal az amúgy jobbikos Budai Lóránt.″

Fidesz, zsákmány, Budapest

Kíváncsiak voltunk arra is, milyen esélyt lát maga előtt a fővárosban amúgy nem túl nagy támogatottságnak örvendő Jobbik főpolgármester-jelöltje. Brenner ezzel kapcsolatban azt mondta, pártja korábban valóban népszerűbb volt vidéken, mint Budapesten, de ez mára szerinte már kiegyenlítődött, a személye pedig garancia arra, hogy képesek legyenek megszólítani olyan polgári attitűdöt képviselő fővárosiakat is, akik egyszerre elégedetlenek Karácsonnyal, de azt sem akarják, hogy a Fidesz „egyfajta zsákmányként rátegye a kezét Budapestre”.

Brenner Koloman arra is nyitott lenne, ha végül előválasztás döntene a fővárosban közte és Karácsony Gergely között. A Jobbik főpolgármester-jelöltje szerint könnyen előfordulhat, hogy ott meglepő eredmény születne.

Karácsony Gergelyt egyszer már elütötte a villamos. Elütheti újra.

A Jobbik főpolgármester-jelöltje attól sem tart, hogy nem tudna együttműködni a jelenleg balliberális többségű fővárosi közgyűléssel: „Én rendet szeretnék teremteni Budapesten. Ezért is beszéltem a sajtótájékoztatón többek között arról, hogy meg szeretném tízszerezni például a fővárosi térfigyelő kamerák számát. Én nem gondolom azt, hogy bármilyen összetételű is legyen a közgyűlés, blokkolnának egy ilyen dolgot csak azért, mert azt nem, mondjuk, egy balliberális oldalhoz tartozó főpolgármester terjeszti elő.″

Brenner Koloman szerint ő a jelenlegi kormánnyal is jobban tudna tárgyalni, mint Karácsony Gergely.

Én ebben is egy nagyon pragmatikus hozzáállást szeretnék tanúsítani. Szerintem egy olyan polgári, konzervatív főpolgármester, mint amilyen én lennék, könnyebben szót tudna érteni Orbán Viktorral, mint az, aki a legtöbb társadalompolitikai kérdésben szélsőségesen más álláspontot képvisel.

A Jobbik főpolgármester-jelöltje úgy érzi, a fővárosiak többségének már elege van abból, hogy nagyon sokszor ideológiai jellegű csatározások zajlanak a két szekértábor között Budapesten, számukra szeretne alternatívát kínálni az indulásával.

(Borítókép: Brenner Koloman. Fotó: Neuzer Imre / Index)