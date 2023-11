Immár több mint tíz éve hatályba lépett a trafiktörvény, amelyet most tovább szigorítana Lázár János. Az ügy érdekessége, hogy a törvényjavaslatot nem a kormány nevében nyújtotta be az építési és közlekedési miniszter.

A Lázár János által kedden este benyújtott javaslat tovább szigorítaná a kiskorúaknak cigit eladó boltosok büntetését.



A jelenlegi gyakorlat alapján a fiatalkorúaknak cigit eladó trafikok üzemeltetőjét pénzbüntetéssel próbálták jobb belátásra kényszeríteni, bizonyos esetekben az üzletnek be is kell zárnia egy időre. Lázár János friss javaslata szerint a büntetési tételek most nagyot nőnének: az első vétség esetén legalább egymillió forint a büntetés, utána minden újabb eset után legalább az előző 150 százaléka, de legfeljebb 10 millió forint. Ráadásul nem pályázhat új trafikengedélyért olyan, aki a megelőző tíz évben bizonyítottan kiskorúaknak adott el dohányterméket.

Lázár János javaslata alapján a kormány az eddigieknél még több esetben jelölheti ki azt a személyt, aki megkapja a trafikjogot. Ilyen, ha nincs nyertese a pályázatnak, vagy ha az adott településen senki nem árul dohányterméket, vagy ha egy olyan létesítményről van szó, ami körül van zárva, és egyszerre legalább 4000 munkavállaló elszállásolására alkalmas.

Lázár János a javaslat indoklásában úgy fogalmaz:

A fiatalkorúak dohányzásának visszaszorítása érdekében szükséges a fiatalkorúak dohánytermékkel való kiszolgálásának szigorú szankcionálása, így a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet végző személyek jogsértő magatartásával szembeni minél hatékonyabb fellépés érdekében szükséges az ilyen típusú jogsértések elkövetéséhez kapcsolódó jogkövetkezmények jelentős szigorítása.

2013-ig minimális állami kontroll mellett csaknem 43 ezer árusítóhelyen (szupermarketekben, benzinkutakon, vendéglátóipari egységekben stb.) lehetett Magyarországon dohányterméket venni. Aztán a trafiktörvény alapján 2013. július 1-jétől a nemzeti dohányboltoké lett az értékesítési monopólium. Németh Lászlóné akkori nemzeti fejlesztési miniszter nyilvános pályázatot hirdetett az állam dohánytermék-kiskereskedelmi monopóliumának koncessziós szerződéssel húsz évre történő átengedésére. A pályázat végén a korábban dohány-kiskereskedelemmel foglalkozóknak csak elenyésző hányada kapott koncessziót,

Napjainkban a nemzeti dohányboltok mintegy 18 ezer család megélhetését biztosítják.



A trafiktörvény árnyoldalaival a közelmúltban az Indexen is foglalkoztunk. A kriminológus egyebek mellett azt mondta, hogy más kereskedelmi egységhez képest a dohányboltok veszélyesebbek, hiszen a trafikokba kívülről nem lehet belátni, viktimológiai szempontból pedig tovább nehezítette a helyzetet a koronavírus-világjárvány hozta maszkhasználat is. Mindezek ellenére a trafikos közösség jelentős sikereket könyvelhet el a bűnmegelőzés és az áldozatvédelem területén, de ehhez hosszú évek, összefogás és együttműködés volt szükséges.

Lázár János mostani szigorítása azért is kelthet meglepetést sokakban, mert azt, hogy kevesebb fiatal dohányzik ma Magyarországon, mint egy évtizeddel ezelőtt, sokan éppen a trafiktörvényben látják. Biró Marcell, a dohányipar felügyeletét is ellátó Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának elnöke nemrég arról számolt be, hogy a törvény bevezetése óta a rendszeresen dohányzó 18 éven aluliak száma a felére csökkent Magyarországon. Az nem biztos, hogy ezért, mindenesetre tény: a legújabb szigorítási javaslatot Lázár János nem a kormány nevében nyújtotta be, hanem egyéni képviselői indítványként. Vélelmezhetően a kormányon belül sincs teljes támogatottsága a javasolt kemény büntetéseknek.

