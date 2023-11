Új minisztérium felállításáról tárgyal ma az Országgyűlés

Január 1-jétől létrejöhet a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium, az erről szóló törvényjavaslatot szerdán kezdi tárgyalni az Országgyűlés, amely foglalkozik a Magyar Honvédség iraki szerepvállalásával is.

A parlamenti honlapon olvasható napirend szerint az ülés 9-kor kezdődik. A képviselők megvitatják az egyes központi kormányzati igazgatási szerveket érintő törvénymódosításokat, amely alapján a Miniszterelnökség szervezetéből történő kiválással

január 1-jétől létrejön a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium. Jelenleg tárca nélküli miniszterként Navracsics Tibor felügyeli a területfejlesztést.

A javaslat az európai uniós fejlesztéspolitikai intézményrendszer részeként rendelkezik a Nemzeti Fejlesztési Központ felállításáról is, amely egyebek mellett az európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásával összefüggésben lát majd el feladatokat, bizonyos programok esetében irányítóhatóság lesz.

Tárgyalnak a Hungary Helps Programról szóló törvényjavaslatról, amely Magyarország üldözött keresztények megsegítésére irányuló tevékenységének, egyéb nemzetközi humanitárius és stabilitást erősítő tevékenységének, valamint nemzetközi fejlesztési tevékenységének keretprogramjává válik.

Az e-ingatlan-nyilvántartással összefüggésben tartalmaz változtatásokat az egyes ingatlan-nyilvántartási, földmérési és térképészeti tárgyú törvények módosítása.

Az illetékekről szóló törvény és a közbeszerzésekről szóló törvény módosítását a kondicionalitási eljárásban az Európai Bizottság felé tett vállalással indokolják, a cél egyebek mellett a jogorvoslati eljárások könnyebb kezdeményezése.

Új törvény lesz a területfejlesztésről. A megújuló területpolitika azt tekinti kiindulópontnak, hogy az emberek a mindennapokban hogyan használják a teret, ezért a javaslat bevezeti az együtt kezelendő térségek fogalmát.

Az iraki szerepvállalás is téma lesz

Vita lesz a Magyar Honvédség iraki szerepvállalásáról. A honvédségnek jelenleg december 31-ig van felhatalmazása arra, hogy Irakban egy legfeljebb 200 fős katonai kontingenst állomásoztasson. Miután az Iszlám Állam Irakban és Szíriában is teljes katonai vereséget szenvedett, a feladatok is megváltoztak a térségben. A kormány most ahhoz kér felhatalmazást, hogy a honvédség 2025. december 31-ig egyebek mellett katonai segítségnyújtási, tanácsadási és csapatkísérő feladatok céljából egy legfeljebb 20 – váltási időszakban 40 – fős katonai kontingenst küldhessen Irakba.

Napirenden szerepel az Európai Unió irányítása alatt végrehajtott balkáni katonai békefenntartó (ALTHEA) művelethez történő magyar hozzájárulásról szóló országgyűlési határozat hatályon kívül helyezése, miután az alaptörvény alapján már nem az Országgyűlés, hanem a kormány hatásköre az EU vagy NATO vezette műveletekben és missziókban való részvétel engedélyezése.

Általános vita lesz a hazai gazdasági szereplők versenyképességének erősítésével és a közigazgatás hatékonyságának növelésével összefüggő egyes törvények módosításáról, miszerint 2025-től megszűnik a munkáltatók azon kötelezettsége, hogy a munkaügyi iratokat és foglalkoztatási igazolásokat a munkahelyet váltott, kilépett munkavállalóra vonatkozó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését követő öt évig kötelesek megőrizni. A munkaköri alkalmasság vizsgálata esetén általános jelleggel megszűnik a kötelező orvosi vizsgálat.