A lányait baltával agyonverő aszódi gyilkos nem emlékszik semmire

A gépészmérnök végzettségű férfi pár héttel a válásuk után elhatározta, hogy bosszút áll a volt nején, és megöli 14 és 16 éves lányukat, majd magával is végez – írja a 24.hu. L. Tamás végrendeletet és búcsúlevélként felfogható beadványt írt a válást kimondó Gödöllői Járásbíróságnak, majd vett egy baltát és egy munkáskesztyűt, hogy megölje a lányait.

Tavaly május 20-án a két lány, Tímea és Júlia megérkezett a gyilkos aszódi lakásába láthatásra. A férfi megvárta, amíg elalszanak, majd bement a szobájukba és kegyetlenül kivégezte őket. A kisebbik lányára négyszer, a nagyobbikra nyolcszor sújtott le a baltával. Betakarta a holttesteket, megmosakodott, átöltözött, a konyhában pedig elhelyezte a fivérének írt végrendeletét, és elhagyta a lakást. Másnap Adácson egy mozdonynak rohant, de megúszta az öngyilkossági kísérletet.

A lányok édesanyja, Lipták Zsuzsanna többször is feljelentette volt férjét a kamaszlányok meggyilkolását megelőzően, de a hatóságok nem foglalkoztak a vészjósló jelekkel.

Amikor L. Tamás az egyik lányt hat hétig nem vitte vissza a volt feleségéhez, a rendőrség azt mondta a nőnek, hogy oldja meg a helyzetet, a férfi pedig egyre furcsábban kezdett viselkedni.

„Nem emlékszik semmire”

A férfi a csütörtöki bírósági tárgyaláson kitartott amellett, hogy semmire sem emlékszik a vérfürdőből. A szakértők szerint viszont ez nem igaz, az állítás csupán L. Tamás védekezési taktikájának része.

A szakemberek szerint a megbánás jelét sem látták a férfin a meghallgatáson, és csak a saját sérelmei érdekelték, valamint az, hogy mi lesz vele a börtönben, és mekkora büntetést kap majd.

Tényleg nem emlékszem a történtekből semmire

– mondta L. Tamás, akinek a naplójából eleve kiderült, hogy mire készül. Az ügyész szerint a férfi előre eltervezte, hogy végez a lányaival. Ezt támasztják alá az általa írt levelek, valamint az is, hogy már korábban beszerezte a baltát. A lakásában betömte az ajtón lévő levélszekrényt és a kulcslyukat is, hogy később találják meg a holttesteket. Sőt, a terve része volt az is, hogy megengedte a nagyobbik lányának, hogy alkoholt igyon, mert attól hamarabb elaludt.

Tényleges életfogytiglan

Az ügyész szerint semmilyen enyhítő körülmény nem jöhet szóba, mert a vádlott nem ismerte be, és nem is bánta meg a történteket. Végül tényleges életfogytiglant kért a férfire, előre kitervelt, részben különös kegyetlenséggel, védekezésre képtelen, aljas célból, több emberen elkövetett emberölés miatt.

A bíró életfogytig tartó fegyházra és tíz év közügyektől eltiltásra ítélte L. Tamást azzal, hogy feltételesen sem bocsátható szabadlábra. emellett kötelezte a 12 milliós bűnügyi költség megfizetésére is.

Indoklásában azt mondta, hogy a hatóságok megfelelően jártak el a család ügyében, és a vádlott volt az, aki nem volt hajlandó együttműködni. Döbbenetesnek nevezte, hogy L. Tamás szinte mindenkitől bocsánatot kért az eljárás során, de egy könnycseppet sem hullatott a lányaiért.