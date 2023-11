Kihagyhatatlan programokkal találkozhatunk a hétvégén Budapesten

A hűvös idő ellenére is érdemes lesz kimozdulni november utolsó hétvégéjén. Budapest izgalmas programokkal várja azokat az érdeklődőket, akik szeretnék felejthetetlen élményekkel színesíteni a hétköznapokat.

A We Love Budapest hétvégi kínálata között szerepel többek között: ékszer- és kerámiakiállítás, designvásár és tematikus piac is. A borkedvelők ellátogathatnak a Bordói November Nagykóstolóra, ahol különleges kék szőlőből készült borokat kínálnak.

A Téli Pagonyfeszten megismerhetjük a legfrissebb karácsonyi könyvújdonságokat, emellett a Hadik Kávéházban szintén a könyvekről szól majd a nap. A Szatyorban könyvcserére is biztosítanak lehetőséget. A felejthetetlen hangulatot a Duda Éva Társulat exkluzív támogatói gálaestje biztosítja a Vígszínház nagyszínpadán.

November 25., szombat

Dorivisy x Simon Holpert x Fabrika: November 25-én, szombaton, ékszer- és kerámiakiállítással várnak bennünket a Fabrikában, amely egyben az utolsó pop-up vásár lesz 2023-ban. A cudar időre való tekintettel a szervezők készülnek forralt borral, kirobbanó jókedvvel és varázslatos bútorokkal.

Izgalmakból most sem lesz hiány, két kiemelkedő művésszel is találkozhatunk aznap: Visy Dóri magyar ékszertervező és Simon Holpert francia–magyar keramikusművész lesz jelen, aki már visszatérő vendégkiállító a Fabrikában.

A HETEDIK designvásár: November elejétől tárt kapukkal vár minket a HETEDIK, a MOARRR Budapest és a Nyolcésfél együttműködésében létrejött kiállító-, alkotó-, közösségi és projekttér. A téli, ünnepi időszakban designvásár és tematikuspiac-sorozattal készülnek, ahol minden alkalommal várják azokat, akik már régóta vagy állandóan valamilyen különleges vagy praktikus kézműves vagy használt, retró holmi után kutatnak, kiállítóként pedig azokat, akik kínálatában ezek megtalálhatók!

A négy tervezett designvásárra nemcsak olyan kézművesek, iparművészek, tervezők és alkotók jelentkezését fogadják, akik már rutinos és gyakori vásározók, hanem azokat is, akik most először szeretnék bemutatni saját tervezésű és gyártású termékeiket.

Bordói November Nagykóstoló: Bordeaux három híres kékszőlő-fajtát adott a világnak: cabernet sauvignon, cabernet franc és merlot, amelyek a világ szinte összes borvidékén közkedveltté váltak. Ezen szőlőfajták aromagazdagsága, potenciálja gyakran komplex, különleges minőségű tételekben ölt testet. November 25-én, a Bordói November Nagykóstolón ismét megítélheti a nagyközönség, hogy mennyire nagyszerűek a magyar bordói borok.

November 26., vasárnap

Téli Pagonyfeszt: Már novemberben is van mit várni: a Téli Pagonyfesztet, amin nemcsak bemutatkoznak a Pagony legfrissebb karácsonyi könyvújdonságai és játékai, de közösen belevághatunk az adventi készülődésbe is. Színpadi programokkal, kézműveskedéssel és szuper kedvezményekkel várnak minket a szervezők vasárnap, a Marczibányi Téri Művelődési Központban.

Duda Éva Társulat: Szabad a tánc!: A 15. évadát indító Duda Éva Társulat exkluzív támogatói gálaestet rendez a Vígszínház nagyszínpadán vendégművészek közreműködésével.

A kétfelvonásos est megidézi a társulat eddigi munkásságának legfőbb mérföldköveit, valamint új, izgalmas kollaborációkat hoz létre, a tánc mellett a zene és a színház világából érkező neves vendégelőadók működnek közre, többek között: Dés László zeneszerző, Lőrinc Katalin táncművész, Nagy Ervin színész, Gubik Petra színésznő, Szabó Kimmel Tamás színész, Kálid Artúr színész, Földes Eszter színésznő, Fekete Giorgio, a Carson Coma énekese, Sena DagaDub, Dinyés Dániel zeneszerző-karmester és Kolonits Klára opera-énekesnő, továbbá FollowTheViolin, azaz Farkas Izsák hegedűművész és Szarvas Dávid zenész.

Könyvcsere a Szatyorban: November 26-án az egész nap az olvasásról, olvasásnépszerűsítésről, könyvekről fog szólni a Hadik Kávéházban. Míg a Hadikban könyvvásárt szerveznek, addig a Szatyorban könyvcserére biztosítanak lehetőséget.